Sigo firme en mi aspiración, no renuncio ni me renuncian: Miguel Uribe Londoño

Miguel Uribe Londoño respondió al comunicado del Centro Democrático en el que anuncian que el proceso para elegir al candidato del partido continuaría con María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín. Lo que dicen desde el partido es que Abelardo de la Espriella llamó al expresidente Álvaro Uribe para decirle que Miguel Uribe se había comunicado con él para contarle que iba a renunciar a su aspiración presidencial e iba a adherirse a la campaña de De la Espriella.

"Desmiento categóricamente que he renunciado al Centro Democrático y al proceso interno de escogencia de candidato del partido; nadie, absolutamente nadie, puede decir que yo he dicho eso. He conversado con múltiples factores políticos en aras de construir la unidad nacional que necesita Colombia", dijo Uribe Londoño.

En el mismo sentido, Uribe Londoño le pidió al partido rectificar el comunicado en el que anuncian que él ya no hace parte de la lista de precandidatos.

"Es inaceptable que se me excluya de un proceso del cual soy parte por versiones de prensa o de llamadas telefónicas. Sigo firme en mi aspiración, no renuncio ni me renuncian. Pido al Centro Democrático que rectifiquen esta información”, agregó Uribe Londoño.



La senadora María Fernanda Cabal también reaccionó al tema y apoyó al partido. "Respaldo absoluto a nuestro partido en sus decisiones. Nuestro compromiso es Colombia. De la mano de Paola Holguín y Paloma Valencia vamos a rescatar este país y a enfrentar al candidato de Petro y las Farc", dijo Cabal.