Este es el primer recinto de Colombia y Suramérica en obtener certificación B Greenly

Colombia comienza a abrirse espacio en las conversaciones globales sobre sostenibilidad en la industria del entretenimiento. El Vive Claro Distrito Cultural se convirtió en el primer recinto del país y de toda Suramérica en recibir la certificación internacional B Greenly, un reconocimiento que valida el cumplimiento de estándares en gestión ambiental, social y de gobernanza en espacios dedicados a eventos masivos.

El sello fue otorgado luego de un proceso de evaluación técnica independiente que analizó el funcionamiento integral del lugar. La auditoría incluyó la revisión de procesos operativos, infraestructura, mecanismos de control de impactos, gobernanza organizacional, así como la trazabilidad documental y las estrategias de mejora continua aplicadas en la operación del recinto.

Durante el proceso de validación, el lugar fue analizado en cuatro grandes dimensiones: Infraestructura y Operaciones, Gestión y Gobernanza, Entorno y Sociedad, y Evaluación y Mejora Continua. Cada uno de estos componentes permite medir de forma estructurada cómo se gestiona la sostenibilidad en espacios que albergan grandes eventos culturales y de entretenimiento.

Vive Claro Foto: Blu Radio

La certificación marca un precedente para el sector en la región, ya que posiciona a Colombia dentro de una tendencia internacional que ya es habitual en ciudades con industrias de espectáculos consolidadas. En estos escenarios, la gestión de grandes venues no solo se mide por la capacidad de albergar conciertos o eventos multitudinarios, sino también por la forma en que administran su impacto ambiental y social.



Desde la organización del recinto destacan que el reconocimiento es el resultado de un trabajo que se desarrolla más allá de los escenarios y de la programación artística. La operación diaria implica una logística compleja, planeación estratégica y equipos coordinados que integran principios de sostenibilidad en cada etapa de la producción de eventos.

En ese sentido, la apuesta del Vive Claro Distrito Cultural busca demostrar que la experiencia masiva y la responsabilidad ambiental pueden avanzar de forma paralela. La implementación de sistemas de gestión medibles y verificables permite que la operación del recinto mantenga estándares alineados con las prácticas internacionales del sector.

Con esta certificación, el espacio cultural no solo busca consolidarse como un punto clave para la realización de conciertos y espectáculos en Bogotá, sino también como un referente regional en gestión sostenible dentro de la industria del entretenimiento.