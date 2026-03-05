En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ecopetrol
Millonarios
UNP
Guerra en Irán
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Este es el primer recinto de Colombia y Suramérica en obtener certificación B Greenly

Este es el primer recinto de Colombia y Suramérica en obtener certificación B Greenly

El Vive Claro Distrito Cultural se convirtió en el primer recinto de Colombia y Suramérica en obtener la certificación internacional B Greenly por sus estándares de sostenibilidad.

Publicidad

Publicidad

Publicidad