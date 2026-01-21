Ni el Campín ni el Atanasio: este es el estadio colombiano entre los más importantes de Suramérica

De acuerdo con el informe, Vive Claro logró posicionarse entre los cinco escenarios más destacados de la región tras vender más de 290.000 boletas con apenas seis eventos realizados, un resultado que resulta excepcional para un venue que abrió sus puertas en agosto y que ya se consolida como referente para la música en vivo en Bogotá.

El impacto del estadio no se ha limitado al ámbito cultural. Pollstar resalta que los primeros eventos realizados en Vive Claro generaron cerca de 25.000 empleos y aportaron alrededor de US$16 millones en ingresos por turismo a la capital, lo que evidencia el efecto directo que una infraestructura de gran escala tiene sobre la economía local desde sus primeras etapas de operación.

Referencia persona feliz Foto: ImageFx

El ranking también destaca a Vive Claro como una nueva “joya de la corona” para Bogotá. Se trata de un estadio multipropósito con capacidad para 40.000 personas, desarrollado por Ocesa Colombia para responder a la creciente demanda de espectáculos en vivo, con un diseño centrado en la música y criterios de sostenibilidad.

Ubicado en inmediaciones del Parque Simón Bolívar, el venue ha avanzado en procesos de diálogo con la comunidad vecina para garantizar una operación responsable, especialmente en temas sensibles como la gestión del ruido y la convivencia con el entorno urbano.



Con acción popular, vecinos del Vive Claro buscan frenar conciertos por exceso de ruido Foto: X @musictrendscol

En entrevista con Pollstar, la CEO de OCESA Colombia, Luz Ángela Castro, señaló que la visión del proyecto es fortalecer la industria del entretenimiento en vivo de manera sostenible, elevando los estándares para toda la cadena de valor y creando espacios donde el talento local y las grandes producciones internacionales convivan en igualdad de condiciones. Además, subrayó el momento histórico que atraviesa la región: “Hoy la música latina no solo visita el mundo; lo lidera”.

Entre los hitos que llevaron a Vive Claro a la conversación global, Pollstar destacó el concierto de Shakira en noviembre pasado, que reunió a más de 47.000 asistentes e integró elementos culturales locales, como la participación de la Orquesta Filarmónica de Mujeres de Bogotá, reafirmando al escenario como una vitrina internacional para la identidad latinoamericana.