Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Vive Claro recibió a 30.000 personas con Imagine Dragons y Oktoberfest en un solo fin de semana

Vive Claro recibió a 30.000 personas con Imagine Dragons y Oktoberfest en un solo fin de semana

El pabellón multipropósito del Vive Claro, con capacidad para unas 7.000 personas, fue reacondicionado en tiempo récord gracias a la coordinación de los equipos de producción, aseo y soporte técnico.

Con acción popular, vecinos del Vive Claro buscan frenar conciertos por exceso de ruido
Foto: X @musictrendscol
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de oct, 2025

El Vive Claro Distrito Cultural volvió a poner a prueba su capacidad operativa este fin de semana, al convertirse en escenario de dos grandes eventos con características completamente distintas: el concierto de Imagine Dragons, el viernes, y el Oktoberfest, celebrado al día siguiente.

Según los organizadores, más de 30.000 personas asistieron al espectáculo de la banda estadounidense, que llenó de música el foro principal. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la rapidez con la que el espacio se transformó para recibir, en menos de un día, un evento con una dinámica totalmente diferente.

Vive Claro
Vive Claro
Foto: Blu Radio

El pabellón multipropósito, con capacidad para unas 7.000 personas, fue reacondicionado en tiempo récord gracias a la coordinación de los equipos de producción, aseo y soporte técnico. Este modelo de operación busca demostrar que los grandes escenarios pueden ser eficientes, sostenibles y funcionales, sin afectar el entorno ni a las comunidades vecinas.

Desde su inauguración, Vive Claro ha implementado un sistema de gestión ambiental circular, que incluye el manejo responsable de residuos, el control del ruido y la accesibilidad total. De acuerdo con datos de la organización, cada evento genera un impacto económico que supera los 2.300 millones de pesos en impuestos, además de fomentar el turismo y el empleo local.

