Más de 12.000 miembros de la Fuerza Pública custodiarán las elecciones en el Valle

Tras finalizar un consejo de seguridad electoral, las autoridades en el Valle del Cauca confirmaron que cerca de 12.000 hombres y mujeres de la Fuerza Pública estarán desplegados en los más de 1.166 puestos de votación del departamento para garantizar la seguridad durante la jornada electoral.

Asimismo, anunciaron que se reforzará la seguridad en Buenaventura y Jamundí, municipios considerados de mayor riesgo, con el fin de prevenir posibles alteraciones del orden público durante las votaciones.

“Los uniformados estarán distribuidos en los 1.166 puestos de votación, de los cuales 762 estarán a cargo de la Policía Nacional, 357 del Ejército Nacional, 30 de la Armada, 9 del Inpec y 8 serán mixtos. De esta manera estaremos dispuestos el día domingo para las elecciones. Tanto los puestos urbanos como rurales estarán cubiertos con estos 12.000 uniformados. Además, contamos con personal de apoyo que ha llegado desde el nivel central de las diferentes unidades del Ejército y la Armada”, dijo la general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía del departamento.

De igual forma, las autoridades informaron que se instalarán dos Puestos de Mando Unificado (PMU), uno en el comando de la Policía Metropolitana de Cali y otro en el Centro de Gestión de Emergencias y Seguridad en Buga, desde donde se realizará el monitoreo permanente del desarrollo de la jornada electoral.



“Desde estos PMU estaremos monitoreando minuto a minuto el desarrollo de los comicios. Gracias a los recursos de la tasa de seguridad estamos garantizando la logística y el despliegue institucional de la Fuerza Pública”, explicó Guillermo Londoño, secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle.

Entre tanto, el general Juan Odúber Rendón, comandante de la Tercera Brigada del Ejército, recordó que desde hace más de seis meses se viene trabajando de manera articulada con la Gobernación, las alcaldías, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea, la Policía y el Ejército para garantizar el normal desarrollo de los comicios.

“Ya estamos en un 85 % del dispositivo de seguridad. Las tropas se encuentran en proceso de despliegue y en menos de 24 horas estaremos completamente posicionados para garantizar la jornada electoral”, señaló el oficial.

Publicidad

En total, cerca de 3.800.000 ciudadanos están habilitados para votar en los más de 1.166 puestos de votación distribuidos en los diferentes municipios del departamento.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier delito electoral a través de las líneas 157 y 153.

