Más de 12.000 miembros de la Fuerza Pública custodiarán las elecciones en el Valle

Más de 3.0000.000 de ciudadanos están habilitados para votar en más de 1.166 puestos de votación distribuidos en los diferentes municipios del Valle. Habrá mayores controles en Buenaventura y Jamundí.

