Alerta de Invima por bolsa de agua que muchos colombianos compran y tiene registro vencido

Alerta de Invima por bolsa de agua que muchos colombianos compran y tiene registro vencido

La autoridad sanitaria advirtió que el producto se vende con registro sanitario vencido, por lo que pidió a los consumidores no comprarlo ni consumirlo.

Invima lanza alerta por bolsa de agua que muchos colombianos compran y tiene registro vencido
La comercialización de estas bolsas de agua es fraudulenta.
Foto: Invima e Image Fx
Por: Nataly Barrera
|
Actualizado: 6 de mar, 2026

