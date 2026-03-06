Alerta de Invima por bolsa de agua que muchos colombianos compran y tiene registro vencido

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria en Colombia por la comercialización fraudulenta de una bolsa de agua denominada “Agua Fresh Life”, un producto que estaría circulando en el mercado sin cumplir con la normativa sanitaria vigente.

De acuerdo con la entidad, la alerta fue emitida luego de recibir una denuncia ciudadana y adelantar acciones de inspección, vigilancia y control.

Fue así como el Invima detectó que el producto se vende utilizando un registro sanitario vencido, lo que lo convierte en un alimento fraudulento, según la regulación colombiana.

Invima alerta por bolsa de agua Fresh Life que tiene registro vencido. Foto: Invima

Registro sanitario vencido

Según el reporte oficial, el producto identificado como Agua Fresh Life se comercializa con el registro sanitario RSA-001224-2016, el cual actualmente se encuentra vencido, por lo que no cuenta con autorización válida para su distribución o venta en el país.



El Invima explicó que, de acuerdo con la Resolución 2674 de 2013, un alimento se considera fraudulento cuando se comercializa sin el registro sanitario requerido o cuando aparenta ser un producto legítimo sin serlo realmente. En este caso, la comercialización del agua estaría incumpliendo las disposiciones que regulan los alimentos y bebidas en Colombia.

Por esta razón, la entidad advirtió que el producto no debe ser distribuido ni comercializado en el territorio nacional, ya que no se puede garantizar su origen, condiciones de producción ni cumplimiento de estándares de seguridad alimentaria.

Bolsa de agua Fresh Life en alerta sanitaria por Invima. Foto: Invima

Recomendaciones para los consumidores

Ante esta situación, la autoridad sanitaria hizo un llamado a los ciudadanos para que eviten comprar o consumir el producto Agua Fresh Life mientras se mantiene la alerta.

Entre las principales recomendaciones para la comunidad están:



Abstenerse de adquirir la bolsa de agua señalada en la alerta sanitaria.

Si ya fue comprada, suspender inmediatamente su consumo.

Reportar el producto a las autoridades sanitarias si se encuentra en puntos de venta o establecimientos.

Además, el Invima invitó a los consumidores a verificar de manera permanente la legalidad de alimentos y bebidas consultando el sistema oficial de registros sanitarios, así como las alertas publicadas por la entidad en sus canales digitales.

Medidas para autoridades y comercios

La alerta también incluye instrucciones para secretarías de salud departamentales, distritales y municipales, que deberán realizar búsquedas activas del producto en establecimientos comerciales y aplicar las medidas sanitarias correspondientes si se detecta su venta.

De igual forma, los distribuidores y comerciantes fueron advertidos de que el producto no puede ser comercializado en Colombia, y que su presencia en el mercado podría derivar en sanciones o medidas de seguridad sanitaria.

Asimismo, el Invima pidió a otras autoridades intensificar las labores de control en lugares no autorizados o fuera de la vigilancia sanitaria, donde suelen circular productos fraudulentos.



Cómo verificar productos autorizados

Para evitar riesgos para la salud, la entidad recomienda a los ciudadanos verificar siempre el registro sanitario de los alimentos y bebidas antes de comprarlos, especialmente cuando se trata de productos de consumo masivo como el agua en bolsa.

La consulta puede realizarse a través del portal oficial del Invima, donde los consumidores pueden confirmar si un producto cuenta con autorización vigente para su comercialización en Colombia.

Finalmente, la autoridad sanitaria reiteró que continuará realizando operativos de inspección y control para evitar que productos sin autorización sigan circulando en el país y puedan representar un riesgo para los consumidores.