Tragedia en vía a Buenaventura: niño murió tras el desplome de grúa en medio de una obra pública

Un grave accidente se registró en la vía de acceso al puerto de Buenaventura, cuando la pluma de la grúa que instalaba un puente peatonal en inmediaciones del kilómetro 23, se desplomó sobre varias viviendas y negocios, provocando la muerte de un niño de 12 años.

El hecho se registró en el sector conocido como La Esperanza, en el corregimiento de Córdoba, en medio de una obra adelantada por la concesión vial Camino del Pacífico. Según el relato de la comunidad de la zona, el operador de la grúa perdió el control de la misma, y realizando una maniobra esta perdió el equilibrio desplomándose sobre las casas aledañas.

Inicialmente, fueron cuatro las personas que resultaron heridas en medio del accidente: el operador de la grúa, y tres menores, de dos, 12 y 14 años de edad, quienes quedaron atrapados por la pluma de la maquinaria.

El menor de 12 fue quien sufrió las heridas de mayor gravedad y, a pesar de ser remitido a un centro asistencial de la ciudad de Cali, murió minutos después.



Tomado de redes sociales.

"El muchacho que estaba manipulando la grúa no es el que normalmente lo hace, porque el operador fijo estaba descansando, este era el que le ayudaba y todo el mundo decía que no sabía manejar eso bien. Cuando fue a voltear cayó encima de las casas, desbaratando dos negocios y le cayó encima a la gente", señaló una vecina del sector.

Un niño de 12 años murió y otros dos niños resultaron heridos tas un accidente, que se presentó durante la instalación de un puente peatonal sobre la vía a Buenaventura, en el corregimiento de Córdoba. La pluma de una grúa cayó sobre viviendas ocasionando la tragedia.#MañanasBLU pic.twitter.com/BBKvdtPf6l — BLU Pacífico (@BLUPacifico) January 7, 2026

A través de un comunicado, la Unión Vial Camino del Pacífico lamentó el accidente y confirmó que una vez ocurrido el accidente, se activó el protocolo de atención a emergencias.

