En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petróleo de Venezuela
Nicolás Maduro
Movilización Gobierno
Tragedia Buenaventura

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Tragedia en vía a Buenaventura: niño murió tras el desplome de grúa en medio de una obra pública

Tragedia en vía a Buenaventura: niño murió tras el desplome de grúa en medio de una obra pública

La estructura cayó sobre el menor cuando el operador de la máquina perdió el control.

Publicidad

Publicidad

Publicidad