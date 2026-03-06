Petro pide a Trump alejarse de Netanyahu: "Lo lleva a él y a la humanidad al abismo"

El presidente Gustavo Petro instó este viernes a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, a distanciarse del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, al que responsabilizó de ataques con misiles en la escalada bélica en Oriente Medio.

Petro hizo esas declaraciones durante una intervención en Chicago (EE.UU.), donde participó en los actos fúnebres del reverendo Jesse Jackson, histórico líder afroamericano y figura central del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos.

"Hoy es el momento de que el presidente de Estados Unidos (...) pueda separarse completamente de quien lo lleva a él y a la humanidad a un abismo", afirmó el mandatario colombiano en su discurso en español, que fue aclamado por muchos de los asistentes, quienes incluso se pusieron de pie para aplaudirlo.

Petro pidió al gobernante estadounidense alejarse de quien, según dijo, "lanza misiles contra niños y niñas en el planeta Tierra", en referencia a la ofensiva militar en Oriente Medio, que en los últimos días se ha intensificado tras los ataques iniciados el pasado sábado por Estados Unidos e Israel contra Irán.



Petro en honras fúnebres de Jesse Jackson Foto: Presidencia - Juan Cano

El mandatario hizo estas reflexiones al rendir homenaje a Jackson, a quien describió como "un símbolo viviente de la lucha por la libertad" de los pueblos afrodescendientes en las Américas.



¿Quién era Jesse Jackson?

Jackson, estrecho colaborador de Martin Luther King Jr. y dos veces candidato a la Presidencia de Estados Unidos, falleció el pasado 17 de febrero tras padecer parálisis supranuclear progresiva.

Durante la ceremonia, Petro se sentó en primera fila frente al ataúd de Jackson, mientras que en la fila contigua se encontraban la exvicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris; el expresidente Bill Clinton (1993-2001) y su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton; así como los exmandatarios Barack Obama (2009-2017) y Joe Biden (2021-2025).