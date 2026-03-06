Petro viaja a EEUU para el funeral de Jesse Jackson y reunirse con el alcalde de Chicago

El presidente Gustavo Petro, se reunirá este viernes con el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, y con el gobernador de Illinois, Jay Robert Pritzker, en el viaje que realiza a Estados Unidos para asistir al funeral del reverendo Jesse Jackson, activista por los derechos civiles de los afroamericanos.

Según la Presidencia, el mandatario aprovechará su viaje a Chicago para reunirse con Johnson, Pritzker y concejales de la ciudad, así como para visitar la iglesia House of Hope (Casa de la Esperanza), donde es velado el reverendo Jackson, y el museo de historia negra DuSable.

"Iré a Chicago este 7 de marzo al funeral del reverendo Jessie (sic) Jackson, excandidato presidencial, gran luchador por los derechos civiles de los afroamericanos", afirmó Petro el pasado 27 de febrero sobre este viaje, que realiza en vísperas de las elecciones legislativas del domingo en Colombia.

Jesse Jackson Foto: AFP

El mandatario destacó entonces su cercanía con el congresista demócrata Gregory Meeks, aliado político de Jackson y actual representante por el estado de Nueva York, a quien calificó como su "amigo y compañero en varias luchas comunes", y al que conoció hace más de diez años por presentación del excanciller colombiano Luis Gilberto Murillo.



Jackson (1941-2026), quien fue un estrecho colaborador de Martin Luther King Jr. y dos veces candidato a la Presidencia de Estados Unidos, murió el 17 de febrero tras sufrir una enfermedad neurodegenerativa conocida como parálisis supranuclear progresiva (PSP).

Las honras fúnebres comenzaron a finales del mes pasado en Chicago con actos públicos organizados por su familia y su organización Rainbow PUSH Coalition, y continuaron en Carolina del Sur y Washington antes del funeral principal previsto para este sábado en esa ciudad del estado de Illinois.