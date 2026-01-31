Juan Fernando Cristo invita a Luis Gilberto Murillo a la consulta Frente por la Vida

El exministro del Interior y precandidato presidencial Juan Fernando Cristo extendió una invitación directa a Luis Gilberto Murillo para que se sume a la consulta del Frente por la Vida, que busca definir un candidato único de cara a las elecciones presidenciales.

La invitación marca un nuevo llamado de Cristo por ampliar el alcance político de esta coalición, que agrupa sectores de izquierda y centroizquierda, pero que, según ha dicho él, no puede limitarse únicamente a ese espectro ideológico. “Compartimos la necesidad de que este país avance en reformas sociales, pero con mayor concertación y rectificando las equivocaciones que se han cometido”, aseguró Cristo.

El llamado fue hecho a través de un video publicado en la cuenta de X de Cristo, en el que destacó la necesidad de construir una alianza más amplia, plural y diversa, capaz de representar no solo a la izquierda, sino también a sectores independientes, liberales y verdes.

En ese contexto, señaló que la participación de Murillo sería clave por las luchas que ambos comparten en temas como inclusión social, representación de comunidades históricamente excluidas y concertación política. “Una coalición mucho más amplia, diversa y plural, en donde haya espacio para las comunidades afro, indígenas y campesinas”, afirmó el precandidato al justificar la invitación al exembajador de Colombia en Estados Unidos.



¡El #FrentePorLaVida puede ampliarse aún más! Independientes, verdes y liberales que compartimos la necesidad de más reformas sociales, pero también de corregir errores. Por eso es clave la participación de @LuisGMurillo. ¡Acá te esperamos para seguir luchando por los cambios! pic.twitter.com/irX627cKdy — Juan Fernando Cristo (@CristoBustos) January 31, 2026

Esta movida política llega un día después de que la asamblea nacional del partido En Marcha oficializara a Juan Fernando Cristo como su candidato presidencial y le otorgara la facultad de integrar formalmente la coalición del Frente por la Vida, en la que ya participan figuras como Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero.

A inicios de diciembre de 2025, el excanciller Murillo había manifestado públicamente que su aspiración presidencial iría directo a la primera vuelta, descartando en ese momento la posibilidad de participar en consultas interpartidistas. Por eso, desde el Frente por la Vida se mantiene expectativa frente a su respuesta, que podría ampliar el mapa de alianzas dentro del bloque progresista y de centro.

Publicidad

Aunque Murillo no ha respondido directamente a la invitación de Cristo, sí se pronunció en las últimas horas sobre la controversia alrededor de la participación de Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida. A través de su cuenta de X, defendió la idea de que las reglas democráticas deben servir para habilitar la participación y no para restringirla, criticando lo que calificó como el uso de tecnicismos jurídicos para excluir candidatos y reemplazar la voluntad ciudadana.

En el debate alrededor de @IvanCepedaCast y los tecnicismos jurídicos sobre quiénes pueden o no participar en una consulta, vale la pena decirlo sin rodeos: en una democracia las reglas están para habilitar la participación, no para restringirla. No puede ser que vacíos o… https://t.co/h0fxPAtvZc — Luis Gilberto Murillo (@LuisGMurillo) January 31, 2026

El exembajador también recordó que figuras políticas de distintos sectores ideológicos, derecha, izquierda y centro, han sido afectadas en el pasado por decisiones jurídicas que, en su opinión, terminan favoreciendo el “bolígrafo” por encima del voto popular.