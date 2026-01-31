En vivo
Blu Radio  / Política  / Juan Fernando Cristo invita a Luis Gilberto Murillo a la consulta Frente por la Vida

Juan Fernando Cristo invita a Luis Gilberto Murillo a la consulta Frente por la Vida

El exministro y precandidato presidencial Juan Fernando Cristo aseguró que la consulta de la izquierda debe incluir voces de otros sectores políticos que comparten luchas.

