Elecciones 2026: Clara López hizo oficial su candidatura a la Presidencia

Clara López pasó de senadora a candidata presidencial con la inscripción oficial de su aspiración ante la Registraduría Nacional este 31 de enero. En la mañana, la exministra y exalcaldesa encargada de Bogotá se convirtió en la primera mujer aspirante presidencial que participará en la primera vuelta presidencial.

La candidatura de López Obregón cuenta con el aval del partido Esperanza Democrática. Durante el acto de inscripción, la candidata destacó el carácter simbólico y político de este momento, al señalar que su aspiración no responde únicamente a un interés personal, sino a una convocatoria más amplia al país. “Hoy nos convoca algo más que una candidatura, hoy nos convocan millones de colombianos esperanzados en que el futuro no es pasado mañana, es hoy”, afirmó.

Uno de los mensajes centrales de su intervención estuvo enfocado en la necesidad de construir un Acuerdo Nacional que permita superar la polarización política que ha marcado el debate público en los últimos años. En ese sentido, López Obregón planteó su candidatura como una propuesta de diálogo, consenso y continuidad de las transformaciones impulsadas por el actual Gobierno del presidente Gustavo Petro. Según explicó, el cambio iniciado en 2022 “le pertenece a todo el pueblo colombiano” y debe proyectarse más allá de un solo mandato.

Hoy inscribí mi candidatura a la Presidencia de la República en compañía del presidente del @PartidoEsp21522 Esperanza Democratica, sus demás directivos y los dirigentes de @PartidoTSC de varios departamentos del país pic.twitter.com/qaP2sH6VCf — Clara López Obregón (@ClaraLopezObre) January 31, 2026

En términos programáticos, Clara López presentó tres ejes fundamentales: un Estado que cuida, una economía productiva y una seguridad humana y efectiva. Estos pilares, señaló, buscan responder tanto a las necesidades sociales históricas del país como a los retos contemporáneos en materia económica, institucional y de seguridad.



Durante su discurso, López Obregón también hizo énfasis en el contexto internacional y en los desafíos que enfrenta Colombia frente a un escenario global cambiante. Advirtió que el país atraviesa una coyuntura histórica que no permite improvisaciones. “Frente a un mundo incierto, el país no puede presentarse dividido, debe presentarse unido y con un rumbo claro”, sostuvo.

Al cierre del acto, la candidata reiteró que su proyecto político trasciende las diferencias partidistas y se fundamenta en la defensa de los derechos humanos, la justicia social y la dignidad de las personas, en especial de quienes han sido históricamente excluidos.

Pese a que Clara López no estaría en la consulta del Frente por la Vida, en la que por ahora participan Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero, sus banderas son compartidas desde el ala izquierda y progresista de la política en el país.