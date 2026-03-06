Habla director de película Padilla: "Preguntaron si el presidente Petro podía hacer un cameo"

La producción de la película “Padilla”, basada en la vida del almirante José Prudencio Padilla, uno de los héroes de la independencia de Colombia, se ha convertido en tema de debate nacional tras conocerse que el presidente Gustavo Petro participó como extra durante una de las grabaciones. En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, el director del proyecto, Andrés Valencia, aclaró el origen de la película, el papel del Gobierno en la financiación y las circunstancias en las que el mandatario terminó apareciendo en el rodaje.

La cinta, producida por Valencia Producciones, es un proyecto que comenzó a gestarse hace siete años y que busca rescatar la historia de un personaje que, según sus realizadores, fue relegado de los relatos tradicionales sobre la independencia.



Un proyecto que nació años antes del gobierno Petro

Durante la conversación radial, Valencia explicó que la idea de llevar al cine la historia del almirante Padilla surgió mucho antes de que el actual gobierno llegara al poder. El director subrayó que se trata de una iniciativa independiente que ha buscado financiación en diferentes instancias durante años.

“Cuando arrancamos este sueño hace siete años, nuestra misión era que el mundo entero supiera quién es Padilla”, afirmó el cineasta. Según explicó, el proyecto tomó como referencia el impacto cultural de películas históricas como Braveheart, dirigida y protagonizada por Mel Gibson, que popularizó la historia del líder escocés William Wallace.

El director sostuvo que la productora es una empresa familiar conformada por él, su hermana Yesenia Valencia y el guionista Mauricio Navas, quienes han trabajado en diferentes proyectos audiovisuales y sociales en el país. “Somos una productora pequeña e independiente que hace muchos proyectos en Colombia”, señaló.



El apoyo del Gobierno y la financiación del proyecto

Uno de los puntos que más controversia ha generado es la participación del Gobierno en la financiación de la película. Valencia explicó que el proyecto ya se encontraba en desarrollo cuando el Ejecutivo decidió respaldarlo a través de un fondo estatal destinado a impulsar producciones culturales.

“Nosotros somos los dueños totales de la película”, aseguró el director, quien detalló que la investigación, los derechos y el desarrollo inicial han sido financiados por la productora.

El apoyo estatal, explicó, se dio después de que la Armada Nacional presentara el proyecto en espacios institucionales donde se discutía la promoción del legado del almirante Padilla. “Les contaron al Gobierno que nosotros estábamos haciendo esta película y dijeron: ‘miremos la forma de apoyarlos’”, relató.

De acuerdo con Valencia, el fondo público utilizado para apoyar la producción ya ha financiado otras iniciativas culturales y audiovisuales en el país. Sin embargo, aclaró que los recursos estatales no representan la totalidad del presupuesto. “Gran parte de la plata con la que se está haciendo la película es nuestra”, dijo, agregando que hasta el momento solo han recibido una parte inicial del apoyo gubernamental.



El cameo del presidente Gustavo Petro

El momento más comentado de la entrevista llegó cuando se abordó la participación del presidente Petro en una escena de la película. Valencia explicó que el mandatario no interpretó ningún personaje relevante, sino que participó como un extra entre más de 170 personas en una escena.

Según el director, la situación ocurrió durante una jornada de grabación en el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería. “Nos llamaron y nos dijeron: el presidente quiere venir a ver la grabación. Y preguntaron si podía hacer un cameo”, contó.

Valencia afirmó que en la producción han participado diversas personas en apariciones breves, una práctica común en el cine conocida como cameo. “Cameos en la película lo hicieron muchos… incluso amigos productores y personas de la industria”, explicó.

Petro actúa en película sobre héroe de la Independencia protagonizada por Cuba Gooding Jr. EFE

La hermana del director y productora del proyecto, Yesenia Valencia, también intervino en la entrevista para señalar que la presencia del presidente no necesariamente quedará en la versión final de la película.

“Esa decisión de que el presidente esté en la película todavía no se ha tomado. Cuando hagamos la edición veremos si editorialmente funciona o no”, indicó.

La historia de un prócer olvidado

Más allá de la polémica política, los realizadores insistieron en que el objetivo central de la película es rescatar la figura histórica de José Prudencio Padilla, comandante naval que desempeñó un papel decisivo en la independencia de Colombia, especialmente en la Batalla del Lago de Maracaibo en 1823.

Yesenia Valencia destacó que el filme también abordará los episodios más controversiales de la vida del almirante, incluyendo su juicio y ejecución ordenados por Simón Bolívar tras ser acusado de conspiración.

“La historia está contada tal como fue: él escribe una carta y toma la decisión de fusilar a Padilla”, explicó la productora.

Según Valencia, el proyecto también busca reivindicar la identidad del prócer, recordando que fue un líder afrodescendiente cuya figura, asegura, fue minimizada en la historia oficial. “Es el hombre que le dio el sello a la independencia de Colombia… y al que luego borraron de la historia”, afirmó.

Película Padilla Foto: RTV

Estreno y recorrido por festivales

La película, que aún se encuentra en etapa de producción y rodaje, tiene previsto su estreno en 2027. Antes de su lanzamiento comercial, los productores planean presentarla en circuitos internacionales de festivales de cine.

“Queremos que la película viaje por festivales como Cannes y otros escenarios internacionales”, explicó Valencia. Por esta razón, se contempla realizar muestras privadas antes del estreno oficial, entre ellas una presentación en Cartagena durante las conmemoraciones de la Batalla de Maracaibo.

Para el equipo creativo, la discusión pública generada en torno al proyecto ha tenido un efecto inesperado: poner nuevamente el nombre de José Prudencio Padilla en el debate nacional. “Si algo se está logrando con todo esto es que el país esté hablando de Padilla”, concluyó el director.