Elecciones 2026
Bloqueo en Chía
Ley Seca
Guerra en Irán

Habla director de película Padilla: "Preguntaron si el presidente Petro podía hacer un cameo"

Habla director de película Padilla: "Preguntaron si el presidente Petro podía hacer un cameo"

El director Andrés Valencia aseguró que la película “Padilla”, sobre el almirante José Prudencio Padilla, es un proyecto independiente que comenzó hace siete años y no fue creado por el gobierno.

