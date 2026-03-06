En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Elecciones 2026
Bloqueo en Chía
Ley Seca
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Ley citada por MinTIC no autoriza películas, solo actos conmemorativos al almirante Padilla

Ley citada por MinTIC no autoriza películas, solo actos conmemorativos al almirante Padilla

Esa es la ley que cita el Ministerio Tic y el presidente Gustavo Petro para justificar la producción de la película que costó 4 millones de dólares.

Publicidad

Publicidad

Publicidad