Ley citada por MinTIC no autoriza películas, solo actos conmemorativos al almirante Padilla

Se trata de la Ley 2334 del 2 de octubre del 2023, una ley de iniciativa del Congreso de la República, que asciende de manera póstuma al almirante José Padilla al grado de Gran Almirante de la Nación. Y rinde un homenaje a los grupos étnicos del país.

Qué dice la ley: que se institucionaliza cada 2 de octubre como el día para rendir un homenaje a la memoria del almirante Padilla y se reconoce a los pueblos étnicos, indígenas y negros afrocolombianos como víctimas históricos de discriminación racial.

Esa es la ley que cita el Ministerio Tic y el presidente Gustavo Petro para justificar la producción de la película que costó 4 millones de dólares.



Lo que sí autoriza la ley es lo siguiente:

1. Realizar actos conmemorativos cada 2 de octubre

2. Y en esos actos hacer un minuto de silencio, realizar homenajes a pueblos étnicos, reconocer a los padres del almirante Padilla y desarrollar actividades educativas para prevenir la discriminación racial y recordar a las víctimas de esclavitud.



Hay que decir que la ley está firmada por: Iván Name, Gregorio Eljach, Andrés David Calle, Jaime Luis Lacoture y los exministros Luis Fernando Velasco, Ricardo Bonilla, Iván Velasquez y Aurora Vergara además del presidente Gustavo Petro.

Dice MinTic que el tráiler y el documental detrás de cámaras de Padilla se lanzarán en el Festival de Cine de Cartagena el 16 de abril y el estreno de la película será el 24 de julio.