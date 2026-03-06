Armando Benedetti sobre película en la que actúa Petro: “Es un actor de relleno”

La aparición del presidente Gustavo Petro en el rodaje de una película sobre el almirante José Prudencio Padilla ha generado un amplio debate político y cultural en el país. El ministro del Interior, Armando Benedetti, se refirió al tema en entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, donde aseguró que la participación del mandatario en la producción cinematográfica es mínima y que no se trata de una actuación formal.

La película, que narra la vida del héroe naval de la independencia colombiana, es protagonizada por el actor estadounidense Cuba Gooding Jr., ganador del Óscar en 1997 por su papel en Jerry Maguire. El proyecto es producido por el sistema de medios públicos RTVC y se graba en diferentes regiones del país, entre ellas Cundinamarca, Bolívar y Boyacá.

Durante la entrevista, Benedetti aclaró que la presencia del presidente Petro en la producción corresponde a una breve aparición similar a los cameos que algunos directores han realizado en sus propias películas. Según el ministro, se trata de una participación simbólica.

“Lo sientan ahí de relleno más bien. Ustedes hablan de actuar y yo lo veo más bien como de relleno”, afirmó Benedetti al explicar el papel del mandatario en la película.La declaración del jefe de la cartera política rápidamente generó comentarios en redes sociales y en la esfera política, donde el tema ha sido interpretado tanto como una curiosidad cultural como un asunto de debate sobre el uso de recursos públicos.



El cameo de Petro en la producción cinematográfica

De acuerdo con información conocida sobre el rodaje, Gustavo Petro aparece caracterizado como un general de la época de la Independencia en una escena junto al protagonista. En una fotografía difundida por medios de comunicación se observa al mandatario vestido con trajes de época junto a Cuba Gooding Jr. y al actor colombiano Luis Velasco, reconocido por su participación en la serie La reina del flow.

El propio presidente se pronunció en su cuenta de X, donde aseguró que su participación fue breve y que no solicitó ser incluido en el elenco.

“No pedí aparecer en la película, pero aparezco unos cinco segundos”, explicó Petro, quien añadió que la escena ocurre frente a “una hermosa bailarina jamaicana que encantó a Montilla y a Padilla al mismo tiempo”.El mandatario también defendió su participación argumentando que el proyecto busca impulsar el arte audiovisual y promover el conocimiento de la historia nacional.

“No veo por qué unos presidentes se puedan dedicar a perpetuarse en el poder, otros a ser DJ y yo no pueda ser actor o escritor”, señaló Petro, en referencia a las críticas que han surgido por su aparición en la producción.

Benedetti explica el origen de la invitación

En la entrevista, el ministro Benedetti explicó que la idea de incluir al presidente en una escena surgió como un recurso similar al utilizado por algunos cineastas reconocidos que realizan breves apariciones en sus películas.

El jefe de la cartera del Interior mencionó ejemplos de la industria cinematográfica para ilustrar el concepto. “Lo que entiendo es que se quiso hacer algo como lo hacía Hitchcock o incluso Scorsese, que aparecían unos segundos en una escena. Ese era el espíritu de la invitación para el presidente”, explicó.Sin embargo, Benedetti insistió en que no se trata de una actuación formal, sino de una presencia breve dentro de la narrativa.

Es un rol de relleno, diría yo, porque para actuar se necesitan otras virtudes y otras aptitudes afirmó durante la conversación radial.

La historia del almirante Padilla en el cine

La producción cinematográfica busca recrear la vida del almirante José Prudencio Padilla, uno de los personajes más relevantes de la independencia colombiana. Padilla es recordado por su papel decisivo en la Batalla del Lago de Maracaibo en 1823, enfrentamiento naval que consolidó la independencia de la Gran Colombia frente a España.

En la entrevista, Benedetti también recordó algunos episodios históricos relacionados con el almirante y el general Mariano Montilla, señalando que la historia incluye conflictos políticos y personales poco conocidos.

Según explicó, existen versiones históricas que señalan tensiones entre ambos personajes, incluso vinculadas a relaciones personales, lo que añade elementos dramáticos a la trama de la película.

Presupuesto y críticas por recursos públicos

El proyecto cinematográfico cuenta con un presupuesto cercano a los 15.891 millones de pesos, equivalente a aproximadamente cuatro millones de dólares. Según información oficial, RTVC aporta cerca del 51 % del financiamiento, mientras que la empresa coproductora Valencia Producciones FX cubre el resto.

La participación de recursos públicos ha generado críticas desde sectores de la oposición, que cuestionan la inversión en una producción cinematográfica en medio de las dificultades fiscales que enfrenta el país.

Para el Gobierno, en cambio, la iniciativa busca fortalecer la industria audiovisual colombiana y promover la divulgación de la historia nacional, especialmente el papel de figuras afrodescendientes como Padilla en el proceso de independencia.

Un debate entre cultura, política e historia

La aparición de Gustavo Petro en la película ha abierto un debate que trasciende el ámbito cinematográfico. Mientras algunos sectores lo consideran una estrategia de promoción cultural y una forma de acercar la historia al público, otros cuestionan la pertinencia de la participación de un jefe de Estado en una producción financiada parcialmente con recursos públicos.

Por ahora, el Gobierno insiste en que la participación del mandatario fue breve y simbólica. Como lo resumió el ministro del Interior durante la entrevista: “No es un tema de ego ni de protagonismo. Es simplemente una aparición de segundos, un papel de relleno dentro de la escena”.