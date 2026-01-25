“Los extremos no son el camino”: Aníbal Gaviria defiende la Gran Consulta y apuesta por la unidad

La carrera presidencial empieza a tomar forma y uno de los escenarios que más movimiento ha generado es la llamada Gran Consulta por Colombia, que ya reúne a nueve precandidatos de distintos sectores. En entrevista este 25 de enero de 2026 en Sala de Prensa, Aníbal Gaviria habló sobre el crecimiento de este bloque y defendió la apuesta por la unión.

En medio de un ambiente político marcado por la polarización, el exgobernador de Antioquia lanzó una frase que resumió su postura y se convirtió en el eje de su mensaje: “Los extremos no son el camino y el país no se puede seguir dividiendo”.

Según Gaviria, lo que muchos calificaban como una consulta de bajo impacto hoy muestra cifras muy distintas en las encuestas.



Crecimiento de la Gran Consulta en intención de voto

El precandidato aseguró que, contrario a las críticas iniciales, los números vienen en ascenso. “En las últimas encuestas, sumados los candidatos de la gran consulta, tenemos entre el 18 y el 25% de la expectativa de voto”, explicó.

Incluso señaló que cuando arrancaron, en diciembre, apenas rondaban el 14 o 15%, lo que para él demuestra que la ciudadanía está respondiendo al llamado de unidad.



Con base en esas cifras, Gaviria proyectó que en la jornada del 8 de marzo podrían superar los cinco millones de votos y, en un escenario optimista, llegar incluso por encima de los seis millones y medio.

Gaviria descarta etiquetas políticas

Durante la conversación, el exgobernador fue enfático en rechazar las clasificaciones tradicionales. “Yo nunca me he sentido ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro. La gente quiere soluciones, no ideologías”, afirmó.

Añadió que a lo largo de su gestión en Medellín y Antioquia ha tomado medidas de distintos orígenes políticos, siempre enfocadas en resultados. Para él, el problema de Colombia ha sido caer en los extremos, lo que solo ha profundizado las divisiones.



Llamado a votar y cuidar la democracia

Gaviria cerró con una invitación directa a los colombianos para participar en las consultas del próximo 8 de marzo. “Cuidemos la democracia, y la democracia se cuida votando. No le tengamos miedo al voto”, dijo.

También recordó la importancia de la pedagogía electoral, explicando que los ciudadanos podrán recibir el tarjetón de las consultas y escoger solo una de ellas.

En su mensaje final insistió en que la Gran Consulta busca convertirse en una alternativa para quienes están cansados de la confrontación política y esperan un rumbo distinto para el país.