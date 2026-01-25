En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Esta sería la hipótesis de la muerte de un menor de 9 años junto a su padre en Bogotá

Esta sería la hipótesis de la muerte de un menor de 9 años junto a su padre en Bogotá

El niño Adrián Mathías Pinzón Calvo había sido visto por última vez cuando salió de su vivienda en el sector de Lucero Bajo, en Ciudad Bolívar, en compañía de su padre.

Foto: El Espectador
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de ene, 2026

