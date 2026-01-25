Esta sería la hipótesis de la muerte de un menor de 9 años junto a su padre en Bogotá

Continúa la conmoción por el hallazgo sin vida de un menor de 9 años, identificado como Adrián Mathías Pinzón Calvo, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado 17 de enero en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.

De acuerdo con las autoridades, junto al cuerpo del menor también fue encontrado el de su padre, Marco Antonio Pinzón, el pasado jueves 22 de enero, en inmediaciones de la iglesia de Los Laches. Al lugar acudieron unidades de la Policía y del CTI para acordonar la zona y realizar el respectivo levantamiento e identificación de los cuerpos.

Según confirmaron las autoridades a Noticias Caracol, ambos cuerpos presentaban impactos de bala. La principal hipótesis que manejan las autoridades indica que, presuntamente, Marco Antonio Pinzón habría causado la muerte del menor antes de quitarse la vida con un arma. No obstante, esta versión aún es materia de investigación.

Foto: Pexels.

El niño había sido visto por última vez cuando salió de su vivienda en el sector de Lucero Bajo, en Ciudad Bolívar, en compañía de su padre. Desde ese momento se perdió todo contacto con ambos, ya que los teléfonos celulares fueron apagados y no se registró ninguna comunicación con familiares, lo que llevó a las autoridades a desplegar un operativo de búsqueda.



La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación para establecer con precisión las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y determinar posibles responsabilidades previas.

Familiares del menor señalaron que habrían existido amenazas previas por parte de Marco Antonio Pinzón y que el hombre tendría antecedentes de comportamientos violentos y amenazas contra la madre del niño, información que también será evaluada dentro del proceso de investigación.