Padre de niña envenenada con frambuesas dio detalles de su relación con Zulma Guzmán: "Es una loca"

Desde noviembre de 2025, el nombre de Zulma Guzmán ha dado de qué hablar, luego de ser señalada como la presunta responsable del envenenamiento de dos niñas con frambuesas enchocolatadas, las cuales contenían talio y que no solo causaron la muerte de las menores, sino que también afectaron a otros dos jóvenes.

Ante esto, se conoció que la mujer estuvo viajando de país en país, aparentemente intentando evadir a las autoridades. Sin embargo, fue en el Reino Unido donde, presuntamente, habría intentado quitarse la vida en el río Támesis, aunque las autoridades inglesas la aprehendieron y señalaron que Guzmán en realidad buscaba huir de su captura.

Así mismo, detalles sobre la relación que conectaba a Zulma Guzmán con la familia de una de las menores fallecidas encendieron las alertas sobre su salud mental. La mujer sostuvo una relación clandestina con Juan de Bedout, padre de una de las niñas, a quien supuestamente le habría instalado un GPS para conocer sus movimientos.

Tras el trágico caso, Juan de Bedout aseguró que tenía un buen concepto de ella, aunque reconoció que existían señales que no vio:



Es una mujer con carácter muy fuerte, muy bien educada, tiene una maestría, ha viajado mucho, no es una mujer tradicional, solo sale a la calle con unos sombreros grandes, es una vieja pila, echada para adelante, un poco loca o fuera del molde, digamos. Ella me decía que tenía novios. Sé que conocíamos gente en común, pero yo nunca hice planes con ellos. Nunca salimos en grupo con otras personas

Juan de Bedout rompió el silencio y habló sobre Zulma Guzmán

Noticias Caracol reveló detalles de las declaraciones que entregó el economista a la Fiscalía, en las que expone información sobre el hallazgo de talio en el cuerpo de su esposa, así como la relación extramatrimonial que sostuvo con Guzmán. Según De Bedout, conocía a Zulma Guzmán desde muy joven, ya que estudiaron en la misma universidad y compartían amigos y conocidos en común, pero no fue sino hasta 2015 cuando iniciaron una relación extramatrimonial que duró cerca de seis meses y que, según él, fue un error.

"Yo diría que entre tres y seis meses, porque después lo que había eran llamadas y encuentros ocasionales para almorzar o comer, pero ya no teníamos una relación", aseguró el hombre de 54 años. Agregó que, aunque Guzmán insistía en retomar el vínculo, él la rechazaba porque no quería que se conociera la relación. "Para mí siempre fue un error y yo no quería continuarlo".

Luego de la muerte de la esposa del economista, Zulma intentó acercarse nuevamente a él. "Cuando murió mi esposa, ella comenzó a darme regalos, libros de autoayuda, cuadros, de todo. Trataba de comunicarse conmigo a través de amigos, pero yo les decía que no la pusieran en contacto conmigo", una situación que, según relata, le resultaba molesta porque le recordaba el error cometido.

De hecho, De Bedout afirma en su declaración que intentó finalizar la relación de la manera más cordial posible, pero el distanciamiento definitivo ocurrió tras un encuentro con la empresaria en un restaurante de Bogotá, cuando él se encontraba con su actual novia.

"En serio, cualquier gurre, pero yo no. ¿Qué tamaño de imbécil?", le escribió Guzmán por WhatsApp luego de verlo con su pareja, mensaje que, aparentemente, evidenció la molestia que ella sentía.



¿Cómo llegó el talio a su esposa?

Según comentó el economista, la empresaria nunca habría tenido contacto directo con su esposa o sus hijos, aunque aparentemente sí estuvo alguna vez en su casa. "Creo que alguna vez estuvo en mi casa en un cóctel o alguna cosa así. O tal vez cuando la casa estaba en obra, que yo estaba remodelando, y ella fue a ver alguna cosa que quería para la casa de ella".