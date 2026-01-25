Video captó pelea familiar en vía pública que terminó en tragedia: esto se sabe

Las autoridades en Argentina avanzan en la investigación de un hecho ocurrido en la localidad de Rafael Castillo, en la provincia de Buenos Aires, donde un hombre de 61 años murió tras verse involucrado en una violenta riña con integrantes de su propia familia.

El episodio quedó registrado en video por cámaras de seguridad del sector y muestra a Óscar Laureano Mendoza agrediendo con un palo a una joven y a otros familiares en plena vía pública. En las imágenes se observa cómo, tras ser reducido por allegados que intentaron frenar la agresión, el hombre se desploma frente a su vivienda.

De acuerdo con las primeras hipótesis de la justicia, el enfrentamiento se habría originado por un conflicto familiar de larga data relacionado con la posesión de una vivienda y disputas por herencia. La discusión escaló rápidamente hasta derivar en el forcejeo que precedió al fallecimiento.

Luego de ser contenido, Mendoza sufrió una descompensación repentina y quedó tendido en la calle. Aunque en un primer momento los familiares pensaron que se trataba de una reacción momentánea, personal de emergencias confirmó minutos después que el hombre no presentaba signos vitales.



Según se confirmó, la víctima tenía antecedentes médicos relevantes, entre ellos un accidente cerebrovascular reciente y una cirugía cardíaca, condiciones que habrían influido en el paro cardíaco que, según la autopsia, causó su muerte en medio del episodio de alta tensión en la familia.

El caso es investigado por la UFI Temática de Homicidios de La Matanza, bajo la conducción del fiscal Claudio Fornaro, quien ordenó peritajes adicionales y la toma de declaraciones para establecer con precisión las circunstancias del hecho y eventuales responsabilidades en el forcejeo previo al deceso.