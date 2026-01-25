En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Disidencias Calarcá
Concierto Bad Bunny
Aranceles de Ecuador
Emergencia económica

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Video captó pelea familiar en vía pública que terminó en tragedia: esto se sabe

Video captó pelea familiar en vía pública que terminó en tragedia: esto se sabe

En las imágenes se observa cómo, tras ser reducido por allegados que intentaron frenar la agresión, el hombre se desploma frente a su vivienda.

Publicidad

Publicidad

Publicidad