La innovación que está transformando el aprendizaje: 25 de enero - Blu 4.0 programa completo

Blu 4.0 del domingo 25 de enero de 2026 reunió a expertos en tecnología, educación, finanzas, ciberseguridad y creatividad para analizar cómo la innovación está transformando el trabajo, el aprendizaje y los hábitos de consumo en un mundo cada vez más digital.



Freddy Vega: El fundador de Platzi afirmó que la inteligencia artificial no elimina empleos de forma masiva, pero sí eleva las habilidades exigidas, insistiendo en que aprender de manera constante será clave para el futuro.

Olmedo Correa: El CEO de All Credit explicó cómo su fintech impulsa la inclusión financiera con microcréditos para poblaciones vulnerables, promoviendo educación y emprendimiento como segundas oportunidades.

Andrés Méndez: El presidente de Colombia EdTech destacó la descentralización de la educación y la importancia de las habilidades prácticas sobre los títulos tradicionales, con la IA como aliada del aprendizaje personalizado.

Matías Haidbauer: El líder de ciberseguridad en IBM alertó sobre el aumento del fraude digital y compartió recomendaciones para proteger cuentas y evitar estafas en línea.

Andrés Naranjo: El director creativo de Guanahuá habló del crecimiento de la moda sostenible y circular, y de cómo las tendencias reflejan la búsqueda de calma y conciencia social.

Un episodio para entender las tendencias que marcarán el 2026.

