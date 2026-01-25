La falta de petróleo venezolano revive las largas colas por gasolina en Cuba

Sentado en su moto, bajo el recio sol habanero y en medio de una larga fila para repostar gasolina, Jesús Méndez, de 66 años de edad, con el clásico humor caribeño, analiza la situación de Cuba sin el suministro de petróleo venezolano: «(Esto) está duro… y tomó viagra para estar duro».

El cierre del grifo en Caracas, tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha hecho que reaparezca un viejo conocido en la isla, que viene y va según se presenta una nueva crisis en un país acostumbrado a vivir al límite: las colas en los servicentros (gasolineras).

Aunque esta vez es distinto, según considera Yanely, una cubana de 46 años que lleva una hora sin avanzar en la fila de vehículos.

Ya no son las colas fantasma que esperan hasta días en gasolineras vacías para aguardar a que llegue una «pipa» (camión cisterna). Lo de ahora, argumenta Yanely, son filas de pánico ante la incertidumbre que significa que La Habana se quede sin su principal proveedor de carburantes.



El 30 % de las necesidades energéticas

«Por eso es que se ve esa aglomeración de personas. Porque la gente toma prevención si va a ocurrir algo. Entonces, viene a abastecerse, a llenar por temor… simplemente por eso», concluye frente a una estación de servicio frente al Malecón.



Las estimaciones apuntan a que el petróleo venezolano cubrió en 2025 un 30 % de las necesidades energéticas de la isla. Su desaparición abre una brecha que el Estado cubano no puede cerrar, principalmente, por falta de divisas para importar desde otros proveedores.

Varios automóviles más atrás que Yanely, Ramón García, un jubilado de 70 años, coincide con ella. Él ya se había acostumbrado a almacenar gasolina en su casa. Pero cuando vio el operativo militar estadounidense en Venezuela del pasado 3 de enero supo que tenía que adelantarse ante el peor escenario.

«A mí me quedaba un poquitico en la casa y vine a eso, porque no sé lo que pueda pasar mañana. Estoy casi seguro de que se va a notar, porque estoy siguiendo más o menos la situación», explica a EFE.



Gasolina en dólares en Cuba

A la incertidumbre se le suma otro ingrediente: esta nueva vuelta de tuerca en la crisis cubana no afecta por igual a todos. Según pudo comprobar EFE en un recorrido por La Habana, Cuba, las largas filas en las gasolineras en dólares contrastan con las estaciones de servicio que cobran en pesos cubanos, con conos naranjas frente a los surtidores y sin autos porque no tienen combustible en absoluto.

El Gobierno cubano dolarizó el año pasado una serie de servicentros, como parte de las medidas para suplir la caída en picado del turismo y el negocio de las remesas, y ahora ha priorizado su suministro.

Carlos, de 76 años, lleva esperando ya cuatro horas para llenar el depósito de su auto. Consiguió unos dólares en el mercado negro para hacerlo porque se cansó de esperar su turno en Ticket, la aplicación móvil estatal de gestión de filas cuyos tiempos de espera en La Habana puede ser de hasta dos meses.



Impacto económico

«En moneda nacional no han surtido más, entonces hay que comprar en divisa (…) Usted bien sabe que aquí no gana nadie en dólares. Hay que seguir luchando, no queda de otra», dice a EFE con resignación.

Un estudio facilitado la semana pasada a EFE por el economista cubano Miguel Alejandro Hayes, estima que el impacto económico del fin de los envíos petroleros de Venezuela podría suponer una caída del 27 % del producto interno bruto (PIB), un encarecimiento del 60 % de los alimentos y del 75 % del transporte.

En ese sentido, Jesús Méndez, el motociclista de 66 años que aún espera en la fila, deja la duda en el aire: «Mientras aprieten los rubios de enfrente (Estados Unidos), ¿Qué vamos a hacer? ¿De dónde vamos a sacar gasolina si aquí el petróleo que hay en Cuba está lleno de azufre y no sirve para nada?»