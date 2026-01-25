Ecuador recibe con incertidumbre el anuncio de aranceles a Colombia, según periodista de Ecuavisa

La decisión del presidente ecuatoriano Daniel Noboa de imponer un arancel del 30 % a productos colombianos tomó por sorpresa tanto a analistas como a la opinión pública en Ecuador. Así lo afirmó María Cecilia Largacha, periodista de Ecuavisa, durante una entrevista en Sala de Prensa Blu, en la que explicó que el anuncio se conoció de manera informal y sin mayores explicaciones oficiales.

“Cuando eso se supo, el presidente estaba en Davos, en Suiza, y simplemente lo que pasó fue que en la red social X apareció una publicación del presidente”, relató Largacha, al señalar que no hubo una rueda de prensa ni un pronunciamiento institucional previo. Según explicó, incluso en Ecuador “nos preguntamos exactamente lo mismo” sobre el origen y el trasfondo de la medida.



Dudas políticas y preocupación económica

En el ámbito político, la periodista describió un ambiente marcado por la incertidumbre. “Hay muchas preguntas más que respuestas”, afirmó, al referirse a los análisis que intentan explicar la decisión. Aunque mencionó que algunos analistas han vinculado el anuncio con la reciente caída en la popularidad del presidente Noboa, Largacha subrayó que el debate se ha trasladado rápidamente al terreno económico.

“Más allá del por qué, nos preguntamos todos: ‘¿y ahora qué va a pasar?’”, dijo, destacando que la principal inquietud gira en torno a las consecuencias prácticas de una eventual guerra arancelaria entre Ecuador y Colombia.

Largacha advirtió que la balanza comercial no favorece a Ecuador y que la medida podría afectar de forma directa a productores y comerciantes. “Los gremios empresariales han reaccionado todos básicamente pidiendo diálogo, pidiendo revisión de la medida y que se sienten a conversar”, explicó. Según indicó, existe preocupación entre quienes dependen del mercado colombiano y temen perder competitividad si los costos aumentan.



Energía y dependencia regional

Otro de los puntos sensibles es la energía. La periodista reconoció que Ecuador sí depende del suministro colombiano en determinados contextos. “Cuando estamos en época de estiaje… tenemos un déficit de unos 800 megavatios, pero sin Colombia llegaría por encima de los 1.100”, señaló. Aunque aclaró que actualmente los embalses están llenos, advirtió que esta situación podría cambiar en pocas semanas.



Seguridad fronteriza y falta de explicaciones

Sobre el argumento de la seguridad en la frontera, Largacha fue enfática: “No ha habido ningún hecho especial o específico que desate esta decisión”. Añadió que varios analistas cuestionan que se responda a un problema de seguridad con un castigo económico.



Finalmente, recordó que la única certeza hasta ahora es la fecha anunciada para la entrada en vigor del arancel. “Tenemos confirmación de que este asunto del 30 % en Ecuador comenzaría a partir del 1 de febrero. Es lo único que sabemos”, concluyó.

