Ecuador recibe con incertidumbre el anuncio de aranceles a Colombia, según periodista de Ecuavisa

María Cecilia Largacha, periodista de Ecuavisa, durante una entrevista en Sala de Prensa Blu, explicó que el anuncio de imponer un arancel del 30 % a productos colombianos se conoció de manera informal y sin mayores explicaciones oficiales.

productos.jpg
La decisión del MinCIT en Colombia responde a la imposición de un arancel similar que anunció el vecino país para todos los productos colombianos, argumentando falta de colaboración de Colombia en la seguridad fronteriza.
Foto: MinCIT.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de ene, 2026

