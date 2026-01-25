En vivo
Productores de huevo en Santander, al límite: anuncian bloqueos por crisis económica

Productores de huevo en Santander, al límite: anuncian bloqueos por crisis económica

Los campesinos denuncian que los grandes compradores adquieren cartones de huevos por debajo del costo de producción, obligando a los productores locales a trabajar a pérdida; les compran a 6.000 pesos.

