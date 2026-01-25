Caribeña Día, resultado del último sorteo del chance hoy domingo 25 de enero de 2026

Publicidad
La Caribeña Día es uno de los juegos de chance más tradicionales y reconocidos en Colombia. Gracias a su trayectoria y permanencia en el mercado, se ha consolidado como una opción confiable para miles de apostadores que revisan sus resultados diariamente con la esperanza de ganar.
El número ganador del chance Caribeña Día de este domingo 25 de enero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Caribeña Día
|24 enero 2026
|9343 - 4
|Caribeña Día
|23 enero 2026
|4823 - 6
|Caribeña Día
|22 enero 2026
|3168 - 7
|Caribeña Día
|21 enero 2026
|3563 - 8
|Caribeña Día
|20 enero 2026
|2426 - 5
|Caribeña Día
|19 enero 2026
|2644 - 5
|Caribeña Día
|18 enero 2026
|7994 - 4
|Caribeña Día
|17 enero 2026
|5444 - 4
|Caribeña Día
|16 enero 2026
|3900 - 2
|Caribeña Día
|15 enero 2026
|9168 - 8
El sorteo de la Caribeña Día se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m., y los resultados oficiales se publican pocos minutos después, lo que permite a los jugadores conocer rápidamente si su jugada fue ganadora.
Este chance ofrece varias modalidades, con premios según la cantidad de cifras acertadas y el orden:
Estas opciones permiten que cada jugador elija la modalidad que mejor se adapte a su experiencia, estrategia y presupuesto.
La Caribeña Día se destaca por su flexibilidad en los montos de apuesta:
Esto facilita la participación de distintos perfiles de jugadores y mantiene su popularidad en todo el país.
Para reclamar un premio, el ganador debe presentar:
Requisitos adicionales según el valor del premio en UVT:
Con estas características, la Caribeña Día sigue posicionándose como un chance confiable, accesible y fácil de jugar para quienes participan a diario en este tradicional sorteo en Colombia.