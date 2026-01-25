Sinuano Día, resultado último sorteo del chance hoy domingo 25 de enero de 2026

El chance Sinuano Día es uno de los sorteos más tradicionales y consultados de la Costa Caribe colombiana. Su popularidad en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico se mantiene gracias a la confianza de miles de jugadores que revisan sus resultados a diario con la ilusión de ganar.



Resultados del chance Sinuano Día de hoy

El número ganador del chance Sinuano Día de este domingo 25 de enero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Últimos sorteos de Sinuano Día

Sorteo Fecha Resultado Sinuano Día 24 enero 2026 8584 - 3 Sinuano Día 23 enero 2026 5385 - 8 Sinuano Día 22 enero 2026 3635 - 2 Sinuano Día 21 enero 2026 4872 - 2 Sinuano Día 20 enero 2026 4712 - 5 Sinuano Día 19 enero 2026 5402 - 9 Sinuano Día 18 enero 2026 2379 - 6 Sinuano Día 17 enero 2026 7211 - 3 Sinuano Día 16 enero 2026 3687 - 4 Sinuano Día 15 enero 2026 0534 - 7

¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El sorteo se realiza todos los días y su resultado oficial se publica después de las 2:30 p. m. La puntualidad y transparencia del proceso han sido claves para fortalecer la confianza de los jugadores en la región Caribe y en otras zonas del país.



Modalidades de apuesta del Sinuano Día

Este chance ofrece varias opciones que se adaptan a distintos presupuestos y estilos de juego:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en orden exacto. Tres cifras combinado: acertar las tres cifras en cualquier orden.

acertar las tres cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.

acertar las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acertar solo la última cifra.

Estas modalidades permiten que cada jugador elija la alternativa que mejor se adapte a su experiencia y expectativas.



¿Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día?

El Sinuano Día se caracteriza por su accesibilidad. Las apuestas van desde $500 hasta $25.000, lo que facilita la participación de jugadores con distintos presupuestos y refuerza su carácter popular en todo el país.



¿Qué se necesita para reclamar un premio del Sinuano Día?

Para cobrar un premio, es necesario presentar:



Tiquete original, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el valor del premio en UVT:



Menores a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

documentos básicos y formulario SIPLAFT. Mayores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). En estos casos, el pago se realiza por transferencia bancaria en aproximadamente ocho días hábiles.

De esta forma, el Sinuano Día garantiza un proceso claro y seguro para el cobro de premios, reafirmando su posición como uno de los juegos de chance más confiables y consultados de Colombia.