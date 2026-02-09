En vivo
'Sigue siendo él': esposa de Perkins Rocha habla del regreso a casa tras 17 meses en el Helicoide

‘Sigue siendo él’: esposa de Perkins Rocha habla del regreso a casa tras 17 meses en el Helicoide

María Constanza Cipriani rompió el silencio y aseguró que el abogado venezolano mantiene intactas su dignidad y convicciones pese a las severas restricciones impuestas por el régimen de Nicolás Maduro.

