‘Sigue siendo él’: esposa de Perkins Rocha habla del regreso a casa tras 17 meses en el Helicoide

Luego de 17 meses y 20 días detenido en la sede del Sebin, conocida como El Helicoide, el abogado y dirigente opositor Perkins Rocha fue excarcelado bajo medidas cautelares que limitan su movilidad y comunicación. Su esposa, María Constanza Cipriani, habló desde Caracas con el periodista Néstor Morales en Mañanas Blu para relatar las primeras horas de libertad vigilada de quien fue uno de los estrategas jurídicos en la campaña opositora venezolana.

“Estamos muy contentos los dos, conscientes de las medidas cautelares tan vergonzosas que le impusieron, pero asumiéndolas como un reto más”, afirmó Cipriani. El abogado, agregó, “está fuerte, tiene su dignidad intacta y sigue siendo él mismo, Perkins siendo Perkins”, una frase con la que resumió la entereza de su esposo tras más de un año de encierro político.

Rocha fue uno de los responsables de diseñar la estrategia legal que buscaba demostrar las irregularidades en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que la oposición denunció un fraude a favor del régimen de Nicolás Maduro. Según Cipriani, “la rabia y el odio del régimen en su contra” derivaron precisamente de ese trabajo jurídico que cuestionó los resultados oficiales.



Las sombras de El Helicoide

Cipriani describió el paso de Rocha por El Helicoide como “una vivencia de confinamiento extremo”, y recordó que él “ni siquiera podía decidir si ver el sol o no cada día”. La abogada relató que pudo visitarlo apenas seis veces en 17 meses, y que durante ese tiempo su esposo fue testigo de la muerte de Alfredo Díaz, exgobernador de Nueva Esparta, quien falleció recluido en la misma cárcel en diciembre pasado.

“El Helicoide es como una inmensa caja negra”, dijo al referirse a las condiciones de detención. “Allí compartió con muchos presos, algunos políticos, otros comunes, y vivió de cerca situaciones terribles”. Según Cipriani, su hijo Santiago llegó a expresar que “mi papá ni siquiera puede elegir cuándo ver el sol”, una frase que resume la vulneración física y mental que, asegura, sufrió Rocha durante su reclusión.



El Helicoide funciona como sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y es una prisión, allí se encuentran presos políticos. Foto: AFP.

Libertad con grillete y silencio impuesto

Aunque celebran su regreso a casa, la familia considera que la libertad de Rocha está condicionada por el control estatal. El ex preso político debe portar un grillete electrónico y mantener un bajo perfil público. “Vi las fotografías que usted puso en redes sociales, él con el grillete todavía, que demuestra la debilidad de esta libertad”, comentó el periodista Morales durante la entrevista.

Cipriani respondió con cautela: “Sabemos hasta dónde podemos llegar. Yo no voy a tentar la suerte. Las recomendaciones siempre fueron que él no diera entrevistas ni grabara videos. Por eso sigo siendo su voz”.

La esposa insistió en que el principal compromiso de la familia es garantizar la seguridad y estabilidad de Rocha dentro de las limitaciones impuestas. “El peor escenario para mí sería que se lo volvieran a llevar de su casa, de donde nunca ha debido salir”, sostuvo, enfatizando que la prudencia será clave para evitar represalias.



Un hombre terco y firme en sus convicciones

Más allá de la vigilancia, la vocera subrayó que el abogado venezolano mantiene intactas sus creencias políticas. “Perkins sigue en la senda que se planteó desde el día uno. Es un hombre muy terco, muy voluntarioso y muy firme en sus convicciones”, aseguró Cipriani.

Con 32 años de matrimonio, dice conocer su temple y compromiso con la causa democrática: “Sigue con la voluntad para apoyar a quien tenga que apoyar y llegar hasta el final del camino”. Añadió que su esposo, aun limitado, “sigue soñando con una Venezuela libre y democrática”.

