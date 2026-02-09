En vivo
Estudiantes de cuatro escuelas de Lebrija y Sabana de Torres sin clases por inundaciones

Estudiantes de cuatro escuelas de Lebrija y Sabana de Torres sin clases por inundaciones

En el municipio de Rionegro, Santander, cerca de 80 estudiantes de cinco escuelas también están sin clases por inundaciones.

Inundación escuela Boca de la Tigra en Sabana de Torres.
Inundación escuela Boca de la Tigra en Sabana de Torres.
Foto: Gestión del Riesgo de Santander.
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 9 de feb, 2026

