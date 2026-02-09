Estudiantes de cuatro escuelas de Lebrija y Sabana de Torres sin clases por inundaciones

El desbordamiento del río Lebrija continúa generando graves afectaciones en varios municipios de Santander. Además de los daños en viviendas e infraestructura, la emergencia obligó a suspender las clases de más de 170 estudiantes en zonas rurales de Lebrija, Sabana de Torres y Rionegro, debido a inundaciones y derrumbes que afectan el acceso a las instituciones educativas.

En el municipio de Lebrija, las lluvias provocaron inundaciones y deslizamientos en las vías de acceso a la Institución Educativa Vanegas, ubicada en el sector de El Conchal, así como en la sede principal de Vanegas y la sede de Chuspas. Los derrumbes en los corredores viales impiden el ingreso de estudiantes y docentes, lo que llevó a la suspensión de actividades académicas mientras se evalúan los daños y se restablece la movilidad.

La situación más crítica se presenta en el municipio de Sabana de Torres, donde el desbordamiento del río Lebrija dejó completamente inundada la escuela Bocas de la Tigra. Según confirmó el alcalde Darío Buchenicow, la institución sufrió pérdidas totales de mobiliario y equipos.

“La escuela la acabó por completo prácticamente; se llevó computadores, pupitres y todos los implementos de cocina del Programa de Alimentación Escolar. Estamos esperando a que baje el agua para poder iniciar trabajos de habilitación”, señaló el mandatario local.



Blu Radio. Escuela Boca de la Grita afectada por inundaciones en Sabana de Torres //Foto: Oficina de Gestión del Riesgo de Santander

De acuerdo con la Alcaldía de Sabana de Torres, cerca de 40 niños permanecen sin clases, debido a la emergencia, mientras se adelantan reuniones del Comité Municipal de Gestión del Riesgo para definir las acciones necesarias que permitan restablecer el servicio educativo.

A estas afectaciones se suman las registradas en el municipio de Rionegro, donde el desbordamiento del río también impactó a instituciones educativas rurales. En esta zona, alrededor de 80 estudiantes de cinco sedes se vieron obligados a suspender sus actividades académicas por las inundaciones y las dificultades de acceso.

Las autoridades departamentales y municipales continúan con la evaluación de daños y el monitoreo de los niveles del río Lebrija, mientras avanzan las labores para atender la emergencia y garantizar condiciones seguras para el regreso a clases en las zonas afectadas.