Pareja fue víctima de intento de robo en plena autopista: pasó lo que nadie esperaba

La inseguridad en Latinoamérica sigue siendo evidente y pareciera no tener fin. La violencia y los hurtos han llevado a que la ciudadanía tome medidas drásticas para evitar perder sus pertenencias, así como para cuidar su integridad ante el accionar de los delincuentes, que no pierden oportunidad para salirse con la suya.



Una pareja evita ser robada con acción peligrosa

En esta oportunidad, una pareja en Chile tuvo que realizar una acción peligrosa para evitar ser robada, situación que generó un amplio debate en redes sociales, con opiniones divididas entre quienes la apoyan y quienes la critican.

En redes sociales se hizo viral un video en el que una pareja se movilizaba en un vehículo cuando una camioneta negra frenó de manera abrupta por delante. De ella descendieron dos hombres, aparentemente armados, con el objetivo de detener a la pareja.

La maniobra de una pareja para evitar un asalto en Chile se ha vuelto viral, encendiendo la discusión sobre si este tipo de acciones son o no la respuesta necesaria ante la inseguridad… pic.twitter.com/ZI2ZqCYbrf — Videos impresionantes (@UF0_1) February 9, 2026

Ante ese escenario, la víctima decidió acelerar para evitar el robo, arrollando a uno de los presuntos ladrones. La pareja, que se escucha visiblemente asustada y afectada por la situación, continuó su recorrido hasta llegar a una vía principal, donde aparentemente se sintieron mucho más seguros.



Los comentarios frente a lo sucedido no se hicieron esperar y varios usuarios celebraron la decisión del conductor, señalando que era la mejor salida ante un riesgo extremo. “Cuando la justicia está podrida y funciona al revés, la única solución es defenderse como sea. Y ojalá al angelito que atropellaron quede con secuelas de por vida”, escribió un usuario en X.



¿Cómo está la inseguridad en Chile?

Según datos revelados por el Gobierno chileno en enero de 2026, la tasa de homicidios bajó de 6,7 en 2022 a 5,5 por cada 100.000 habitantes en 2025.

Asimismo, se ha destacado que se han dado duros golpes a organizaciones criminales como el Tren de Aragua, donde más de 600 integrantes permanecen privados de la libertad en cárceles chilenas.

De igual forma, se han invertido más de 278 mil millones en el fortalecimiento de la Política Nacional contra el Crimen Organizado para combatir la violencia y la inseguridad en el país. Sin embargo, la percepción ciudadana considera que, pese a los esfuerzos, las medidas siguen siendo insuficientes.