Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Más de 135 personas damnificados por avalancha del río Lebrija; habilitan albergue temporal

Más de 135 personas damnificados por avalancha del río Lebrija; habilitan albergue temporal

El municipio adelanta censos, evacuaciones y entrega de medicamentos, mientras pide apoyo solidario con alimentos y kits de aseo para atender a los afectados. Carlos Carrillo, director de Gestión del Riesgo, llegará para coordinar ayudas

Organismos de socorro continúan trabajos en Lebrija, Santander .jpg
Imagen de la Defensa civil. Organismos de socorro continúan trabajos en Lebrija, Santander
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 7 de feb, 2026
Editado por: Alix Salamanca

