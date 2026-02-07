Más de 135 personas damnificados por avalancha del río Lebrija; habilitan albergue temporal

El alcalde de Lebrija, Gabriel Martínez, entregó un balance preliminar de las afectaciones que dejó la creciente súbita del río Lebrija, tras la fuerte avalancha registrada en las últimas horas, la cual impactó gravemente a varias veredas del municipio.

Aunque el clima ha mejorado y el afluente ya regresó a su cauce, las autoridades adelantan el censo de familias damnificadas y la verificación de otras zonas rurales afectadas por derrumbes y daños en vías.

Además, el alcalde informó que en las próximas horas se espera la llegada de Carlos Carrillo, director nacional de Gestión del Riesgo, quien liderará la evaluación de daños y coordinará el fortalecimiento de las ayudas humanitarias y las acciones institucionales para atender a las familias damnificadas en las veredas más golpeadas por la avalancha.

De acuerdo con el mandatario, el sector más golpeado es la vereda Vanegas, donde la emergencia dejó múltiples deslizamientos. “Tenemos más de 25 derrumbes entre la vereda San Joaquín y Conchal, en un tramo de cerca de diez kilómetros hacia Vanegas. Ya hicimos un primer acompañamiento, llevamos medicamentos y algunas ayudas, y logramos evacuar a una persona que requería atención médica”, explicó.



El alcalde indicó que, de manera preliminar, más de 135 personas resultaron damnificadas, mientras continúan las labores de caracterización para determinar el número exacto de afectados y las necesidades prioritarias.

Ante la magnitud de la emergencia, el municipio habilitó un albergue provisional en el colegio ColMercedes para recibir a las familias que lo requieran. Además, otras veredas como San Joaquín y La Cúpula también reportan afectaciones.

Las autoridades hicieron un llamado a la solidaridad ciudadana, solicitando donaciones de alimentos, kits de aseo y ayudas básicas para las comunidades impactadas. Asimismo, se espera la visita del director nacional de Gestión del Riesgo para fortalecer la atención y coordinar nuevas acciones humanitarias.

Mientras avanzan las entregas de asistencia, los organismos de socorro mantienen monitoreo constante ante posibles nuevas emergencias por la temporada de lluvias.

