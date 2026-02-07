Dorado Mañana, resultado del último sorteo hoy, sábado 7 de febrero de 2026

Publicidad
El Dorado Mañana se mantiene como uno de los sorteos de chance más consultados en Colombia. A diario, miles de jugadores revisan el resultado oficial con la ilusión de confirmar si su número fue el ganador, convirtiendo este juego en una referencia para quienes apuestan desde temprano.
El número ganador del chance Dorado Mañana de este sábado 7 de febrero de 2026, es el 4848 - 7 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor si el tiquete resultó ganador.
|Dorado Mañana
|6 febrero 2026
|5554 - 7
|Dorado Mañana
|5 febrero 2026
|6073 - 6
|Dorado Mañana
|4 febrero 2026
|5146 - 3
Los premios varían según la modalidad de juego y la cantidad de cifras acertadas. Por cada peso apostado, los pagos oficiales son:
Desde 2025, este sorteo incorporó una quinta balota, que amplía las posibilidades de premio cuando coincide con otras cifras del resultado.
El sorteo del Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado, con resultados disponibles después de las 11:00 a. m. No hay sorteos los domingos ni los días festivos.
Los premios iguales o superiores a $100.000 deben cobrarse en puntos autorizados de Paga Todo. Para hacerlo, el ganador debe:
Cumplir con estos requisitos garantiza un proceso de pago ágil, seguro y confiable para los ganadores de este tradicional chance en Colombia.