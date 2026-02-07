Dorado Mañana, resultado del último sorteo hoy, sábado 7 de febrero de 2026

El Dorado Mañana se mantiene como uno de los sorteos de chance más consultados en Colombia. A diario, miles de jugadores revisan el resultado oficial con la ilusión de confirmar si su número fue el ganador, convirtiendo este juego en una referencia para quienes apuestan desde temprano.



Número ganador del Dorado Mañana hoy

El número ganador del chance Dorado Mañana de este sábado 7 de febrero de 2026, es el 4848 - 7 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor si el tiquete resultó ganador.

Número ganador: 4848

Dos últimas cifras: 48

Tres últimas cifras: 848

La quinta: 7

Últimos sorteos de Dorado Mañana

Sorteo Fecha Resultado Dorado Mañana 6 febrero 2026 5554 - 7 Dorado Mañana 5 febrero 2026 6073 - 6 Dorado Mañana 4 febrero 2026 5146 - 3 Dorado Mañana 3 febrero 2026 8537 - 8 Dorado Mañana 2 febrero 2026 9801 - 6 Dorado Mañana 31 enero 2026 0909 - 9 Dorado Mañana 30 enero 2026 8632 - 7 Dorado Mañana 29 enero 2026 6425 - 9 Dorado Mañana 27 enero 2026 9135 - 5 Dorado Mañana 26 enero 2026 4228 - 4

¿Cuánto paga el Dorado Mañana?

Los premios varían según la modalidad de juego y la cantidad de cifras acertadas. Por cada peso apostado, los pagos oficiales son:



4 cifras directo: 4.500 veces lo apostado

4.500 veces lo apostado 4 cifras combinado: 208 veces lo apostado

208 veces lo apostado 3 últimas cifras directo: 400 veces lo apostado

400 veces lo apostado 3 últimas cifras combinado: 83 veces lo apostado

83 veces lo apostado 2 últimas cifras (pata): 50 veces lo apostado

50 veces lo apostado Última cifra (uña): 5 veces lo apostado

Desde 2025, este sorteo incorporó una quinta balota, que amplía las posibilidades de premio cuando coincide con otras cifras del resultado.



¿A qué hora juega el Dorado Mañana?

El sorteo del Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado, con resultados disponibles después de las 11:00 a. m. No hay sorteos los domingos ni los días festivos.



¿Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana?

Los premios iguales o superiores a $100.000 deben cobrarse en puntos autorizados de Paga Todo. Para hacerlo, el ganador debe:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado y diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Cumplir con estos requisitos garantiza un proceso de pago ágil, seguro y confiable para los ganadores de este tradicional chance en Colombia.