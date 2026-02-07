¿Por qué algunas personas practican el ghosting? Casa Blu del 7 de febrero de 2026

Estos fueron los temas tratados en Casa Blu este sábado, 7 de febrero de 2026:
- El doctor Alejandro Montoya Mejía, médico ginecólogo con enfoque en longevidad saludable, se refirió acerca de por qué aveces el gimnasio y las dietas no funcionan en nosotros.
- La doctora Alejandra Ruiz Arias, escritora y fundadora de Healthy Mind, profundizó sobre el ghosting y explicó por qué algunas personas recurren a esta práctica.
- Alejandro Bernal, gerente de nuevos canales de Caracol Televisión, dió detalles sobre un cambio significativo de un programa que llegará al canal.
Escuche el programa completo aquí: