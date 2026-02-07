Juez dejó en libertad a presuntos responsables de la muerte de dos menores en Ansermanuevo

Son seis hombres adultos y un adolescente, presuntos integrantes de la banda criminal 'Los Flacos', los que estarían detrás del doble homicidio registrado registrado hace tres semanas en Ansermanuevo, donde fueron asesinados los adolescentes Yair Fernando Henao de 14 años y Geraldine Giraldo de 17, cuyos cuerpos fueron abandonados en una vía rural.

Estos sujetos fueron detenidos en medio de un operativo realizado en el corregimiento de Villa Nueva del municipio de El Águila, después de seis allanamientos.

Entre los detenidos se encontraban alias 'El Chamo', señalado como presunto dinamizador de homicidios selectivos, y el adolescente detenido es conocido con el alias de 'Demonio'.

"Se les encontraron varias armas de fuego, estupefacientes y celulares, elementos probatorios que nos permitían inferir que hacían parte de la banda criminal 'Los Flacos', que permanecen en disputa con la banda criminal 'La Nueva Generación'", señaló la general Sandra Rodríguez, comandante de la Policía Valle.



Tras las respectivas audiencias de legalización de captura, imputación y medida de aseguramiento, la juez del caso decidió dejar a estas siete personas en libertad. Situación que genera temor entre la comunidad en el norte del departamento, teniendo en cuenta que varios de ellos son conocidos en la zona por realizar intimidaciones y amenazas.