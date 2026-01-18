En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Precio de gasolina
Gobernación de Nariño
Guaviare
María Corina Machado - Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / "El dolor es de todos": gobernadora del Valle sobre asesinato de dos menores en Ansermanuevo

"El dolor es de todos": gobernadora del Valle sobre asesinato de dos menores en Ansermanuevo

Lo que se sabe hasta el momento del caso es que ambos menores fueron atacados a disparos en una vía rural de Ansermanuevo, y sus cuerpos fueron encontrados horas después por la comunidad.

Publicidad

Publicidad

Publicidad