Defensa Civil y Ejército refuerzan atención en Lebrija, Santander

Los organismos de socorro y la fuerza pública intensificaron las labores de atención a las comunidades golpeadas por la emergencia invernal en zona rural de Lebrija, Santander, donde las lluvias y el desbordamiento del río han dejado familias damnificadas, viviendas afectadas y sectores de difícil acceso.

En medio de las labores de rescate, la Defensa Civil, con apoyo de campesinos de la región, logró salvar a tres personas que habían quedado atrapadas sobre una camioneta en medio de la creciente. Utilizando cuerdas y chalupas, los socorristas consiguieron ponerlas a salvo, en una operación compleja debido a las condiciones del terreno y la fuerza del agua.

De manera paralela, soldados del Batallón de Ingenieros de Combate N.º 5 de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, junto a un pelotón de Atención y Prevención de Desastres, se desplegaron hacia el centro poblado de la vereda Vanegas para apoyar las labores humanitarias tras el desbordamiento del río, que arrastró viviendas y dejó varias familias afectadas.

Soldados de la Quinta Brigada del Ejército se desplegaron en la vereda Vanegas, Lebrija, para entregar ayudas humanitarias y acompañar a familias afectadas por el desbordamiento del río. Un pelotón especializado sigue entregando alimentos y atención médica en zonas rurales. pic.twitter.com/uHm7Z2ybcC — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) February 7, 2026

Durante la jornada, los uniformados ingresaron alimentos, entregaron ayudas básicas y brindaron atención médica prehospitalaria a los habitantes, además de mantener acompañamiento permanente y respaldo institucional en la zona.



El coronel Jeisson Albeiro Gerenas Díaz, comandante del Batallón de Ingenieros de Combate N.º 5, señaló que el personal continuará apoyando las acciones de gestión del riesgo y asistencia a la población mientras se supera la emergencia.

Las autoridades reiteraron el llamado a la solidaridad ciudadana y a mantener las medidas de prevención ante la temporada de lluvias, especialmente en las veredas donde el acceso sigue siendo limitado.