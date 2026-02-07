En vivo
James Rodríguez
Inflación
Pacto Histórico

Santanderes

Defensa Civil y Ejército refuerzan atención en Lebrija, Santander

La Defensa Civil, campesinos y la Quinta Brigada del Ejército trabajan de manera articulada para atender a las familias damnificadas y restablecer el acceso en áreas rurales. Tres personas fueron rescatadas en medio de la avalancha del río Lebrija.

Atención de emergencia por organismos de socorro en Santander
Imagen de las autoridades. Atención de emergencia por organismos de socorro en Santander
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 7 de feb, 2026

