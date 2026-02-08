En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ocaña
Jairo Castellanos
James Rodríguez
Pacto Histórico

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Este 9 de febrero se define el futuro judicial de exentrenador de Liga Santandereana de Atletismo

Este 9 de febrero se define el futuro judicial de exentrenador de Liga Santandereana de Atletismo

El exentrenador Giovanny Vega enfrenta juicio tras múltiples denuncias de violencia sexual contra deportistas menores. Varias atletas denunciaron abusos cuando eran menores. Tras años de espera, reclaman justicia.

Audiencia caso por presuntos abusos sexuales contra atletas menores a cargo del entrenador Giovanny Vega.jpg
Imagen suministradas por las victimas. Caso por presuntos abusos sexuales contra atletas menores a cargo del entrenador Giovanny Vega.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad