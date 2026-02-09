En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Super Bowl LX
Bad Bunny
Juan Pablo Guanipa
Pacto Histórico

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / Bad Bunny convirtió el descanso del Super Bowl en una oda de orgullo latino

Bad Bunny convirtió el descanso del Super Bowl en una oda de orgullo latino

El 'conejo malo' abría el escenario del evento deportivo más visto de EE.UU. con el éxito 'Tití me preguntó', vestido con un traje blanco que simulaba una equipación de fútbol americano y cargando bajo el brazo un balón de fútbol.

Estos fueron los invitados sorpresa de Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl LX
Estos fueron los invitados sorpresa de Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl LX
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 9 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad