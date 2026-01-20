Feid pasa del reguetón a la salsa y lo hace al lado de Luis Fonsi al ritmo de Puerto Rico

Tras el anuncio de el fin del ‘Ferxxo’, el artista paisa ha estado alejado del ojo público y sin hablar de música, hasta ahora. Gracias a Luis Fonsi, Salomón Villada Hoyos volvió, pero en una faceta nunca vista: cantando salsa y tocando raíces de ritmos tropicales.

“Cambiaré” de Fonsi y Feid apunta a volverse en un himno musical de dos artistas orgullosos de sus raíces. La canción -estrenada este 20 de enero- llegó en un momento especial para que los fans de ambos artistas arranque desde la alegría y el sentir.

Feid // Foto: Universal Music

“Me hace mucha ilusión escribir e interpretar una canción diferente a lo que llevo haciendo durante estos 27 años de carrera. Siento emoción, nervios, adrenalina; me encanta sentirme así. Se siente como empezar de nuevo,” explicó Luis Fonsi. “Todo nace de un lugar de respeto y de celebrar mis raíces, mi cultura y esa ‘clave’ que llevo por dentro. Sin riesgo no hay avance y sin valentía no hay evolución.”

Ahora que el género urbano se ha puesto en la tarea de volver a conectar con ritmos tropicales, esta canción le da un subidón a ola del reguetón de salir de esa zona de confort que durante décadas estuvo marcada.



“Cuando grabé la maqueta supe que quería una voz con un color distinto, que aporta otra perspectiva. Quería trabajar con alguien fresco, con una energía muy actual y con un artista a quien admiro profundamente. Sentí que era el momento perfecto para que Feid y yo hiciéramos algo completamente diferente y, a la vez, muy especial para el público”, añadió Fonsi.

Cabe destacar que Fonsi y Feid se encontraron en Las Fiestas de la Calle San Sebastián en San Juan, Puerto Rico, donde sorprendieron con un adelanto exclusivo de “Cambiaré” ante la concurrida multitud reunida en las calles y en cuestión de minutos, los videos comenzaron a circular masivamente en plataformas, convirtiendo la aparición en uno de los momentos más comentados del fin de semana.