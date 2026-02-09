FFMM activaron dispositivo para elecciones 2026: protegen más de 5.500 puestos de votación

Las Fuerzas Militares activaron el Plan Democracia, una estrategia diseñada para garantizar el desarrollo seguro de los procesos electorales en el país. El dispositivo contempla la protección de 5.537 puestos de votación en todo el territorio nacional y busca prevenir cualquier alteración al orden público durante las jornadas electorales.

Con esto, las Fuerzas Militares mantendrán operaciones de control, estabilización y presencia institucional, con el objetivo de asegurar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto con total tranquilidad. Este despliegue se desarrolla en coordinación con la Policía, la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral y las autoridades civiles en los niveles nacional, regional y local.

El dispositivo de seguridad cubre la primera etapa del proceso electoral, que incluye las elecciones previstas para el 8 de marzo, 31 de mayo y 21 de junio, en caso de que esta última fecha se lleve a cabo. Para el cumplimiento de la misión, las FFMM activaron capacidades militares diferenciales, que incluyen medios terrestres, marítimos, fluviales, aéreos y ciberespaciales.

FFMM Foto: Ejército

Entre los recursos desplegados se encuentran vehículos blindados, aeronaves de ala fija y rotatoria, sistemas aéreos no tripulados (UAS), medios fluviales y navales, así como un robusto componente de inteligencia militar, orientado a anticipar riesgos y neutralizar amenazas contra el proceso democrático.



Como parte del fortalecimiento operacional, el Gobierno Nacional prolongó el servicio militar de 21.000 soldados del Ejército y 1.075 infantes de marina de la Armada, para un total de 22.075 hombres y mujeres, lo que incrementa la cobertura y el nivel de alistamiento durante las elecciones.

Las Fuerzas Militares precisaron que la dinámica operacional se mantiene con total normalidad y que las unidades no comprometidas directamente con el Plan Democracia continuarán ejecutando operaciones ofensivas permanentes contra los grupos armados organizados que amenazan la seguridad y estabilidad del país.

Adicionalmente, los uniformados participan de manera activa en los Puestos de Mando Unificados (PMU) en los niveles nacional, regional y local, permitiendo la verificación de información en tiempo real y la toma de decisiones oportunas frente a cualquier eventualidad. Para la ejecución del Plan Democracia, el Gobierno asignó un presupuesto cercano a los 150.000 millones de pesos, destinado a garantizar los medios, capacidades y recursos necesarios para el cumplimiento de esta misión constitucional.

FFMM Foto: FFMM