Revelan cartel de los más buscados por robo de carros de alta gama en Bogotá: así delinquen

La Policía de Bogotá y la Secretaría de Seguridad difundieron un cartel con los rostros de cuatro criminales, al parecer integrantes del grupo delincuencial conocido como los ‘Pumas’, señalados de participar en una estructura dedicada al hurto organizado de carros de alta gama y vehículos usados para plataformas digitales.

Según las investigaciones, los cuatro hombres son buscados por los delitos de concierto para delinquir y hurto agravado y calificado. Cada uno tendría un rol definido dentro de la estructura criminal, lo que les permitió ejecutar los robos de manera coordinada y violenta en diferentes puntos de la ciudad.

Entre los señalados está alias ‘Sebas’, quien es el encargado de planear y coordinar los hurtos; alias ‘Salado’, quien tiene la responsabilidad de la movilidad y del traslado de los vehículos robados, que eran llevados a centros comerciales o viviendas para evitar su rastreo; alias ‘Velandia’, quien abordaba directamente a las víctimas, utilizando armas de fuego y agresiones físicas; y alias ‘Ríos’, quien cumplía funciones de vigilancia y seguimiento previo a los robos.

En uno de los más recientes golpes contra esta estructura por parte de la Policía, fueron capturados tres de sus presuntos integrantes en operativos realizados en Bogotá y Medellín, mediante órdenes judiciales. De acuerdo con el proceso investigativo, los capturados estarían vinculados a múltiples casos de hurto de vehículos de alta gama. A dos de ellos, un juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.



Las autoridades mantienen activa la búsqueda de los demás integrantes del grupo y piden apoyo ciudadano para ubicar a los señalados. La información puede ser suministrada de forma reservada a la línea 305 766 9226 o al correo mebog.sijin-gid@policia.gov.co.