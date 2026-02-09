En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Revelan cartel de los más buscados por robo de carros de alta gama en Bogotá: así delinquen

Revelan cartel de los más buscados por robo de carros de alta gama en Bogotá: así delinquen

Se trata de cuatro hombres que son señalados de formar parte de una red dedicada al hurto violento de vehículos de alta gama y de plataformas digitales.

