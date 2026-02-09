Asalto de película en Italia: comando incendia un camión, ataca dos blindados y dispara a policía

Un grupo armado protagonizó un violento asalto contra vehículos de transporte de valores en la supercarretera que conecta Brindisi y Lecce, en el sur de Italia, generando momentos de pánico, disparos y un amplio despliegue de las fuerzas de seguridad. El hecho ocurrió en horas de la mañana, a la altura del enlace vial de Tuturano, donde los delincuentes ejecutaron un plan coordinado para bloquear la vía y atacar dos furgones blindados.

Según los primeros reportes, el asalto comenzó cuando los atacantes incendiaron deliberadamente un camión de carga pesada con el objetivo de cerrar completamente ambos sentidos de la carretera. Las llamas envolvieron rápidamente el vehículo, produciendo una espesa columna de humo negro visible a varios kilómetros, lo que paralizó el tráfico y aisló la zona, creando el escenario perfecto para el robo.

Acto seguido, al menos cuatro hombres fuertemente armados —presuntamente con fusiles de asalto— se dirigieron contra los dos vehículos blindados pertenecientes a una empresa de seguridad privada. Testigos relataron que se escucharon múltiples detonaciones mientras los atacantes disparaban contra los furgones para forzar su apertura. Los vigilantes habrían sido obligados a descender de los vehículos antes de que los asaltantes provocaran explosiones para inutilizarlos.

Un furgone portavalori è stato assaltato sulla statale 613, la superstrada che collega Lecce a Brindisi, all'altezza di Tuturano. Ci sarebbe stato un conflitto a fuoco con i carabinieri. Non risulta che ci siano feriti. Nel video condiviso da Claudio Stefanazzi, deputato del… pic.twitter.com/F62VbFTLer — Repubblica (@repubblica) February 9, 2026

La rápida reacción de los carabineros derivó en una persecución que se extendió hasta las inmediaciones de Squinzano. Durante el seguimiento se registró un intercambio de disparos entre los agentes y el comando armado, lo que elevó aún más la tensión. Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre heridos graves, aunque las autoridades continúan evaluando la situación.



El operativo policial desplegado tras el ataque incluyó cierres viales, inspección del área y la búsqueda de los responsables, quienes lograron huir inicialmente. Las autoridades investigan si el grupo actuó con información previa sobre el traslado de valores, dado el nivel de planificación demostrado.

El suceso generó gran preocupación entre conductores y residentes de la zona, que vivieron minutos de incertidumbre ante la violencia del asalto. Las investigaciones siguen en curso para determinar el monto sustraído, identificar a los implicados y reconstruir con precisión la secuencia de los hechos. Mientras tanto, la supercarretera fue parcialmente reabierta tras las labores de seguridad y remoción del vehículo incendiado.