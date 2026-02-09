Impresionantes imágenes muestran afectaciones tras desbordamiento de río en Santander

Las impresionantes imágenes del desbordamiento del río Lebrija dan cuenta de la magnitud de la emergencia que enfrentan varios municipios de Santander tras las fuertes lluvias de los últimos días. Viviendas cubiertas por el agua, cultivos convertidos en lagunas, vías anegadas y comunidades enteras rodeadas por la creciente son parte del escenario que hoy preocupa a las autoridades y organismos de socorro.

El municipio más afectado es Lebrija, especialmente en la vereda Vanegas, donde cerca de 200 personas permanecen en zona de alto riesgo luego de una creciente súbita del afluente. Las imágenes muestran cómo el río se salió de su cauce e inundó casas, arrastró enseres y dejó a varias familias con lo poco que lograron rescatar.

La emergencia también se extiende a Sabana de Torres, Rionegro y Florián, donde se reportan inundaciones, deslizamientos de tierra, vías cerradas y centenares de familias damnificadas. En el corregimiento Provincia, en Sabana de Torres, el desbordamiento del río afectó a 80 familias y dejó al menos 167 personas damnificadas. Las tomas aéreas evidencian extensas zonas bajo el agua, con cultivos de palma de aceite, cítricos, yuca y plátano completamente inundados.

En imágenes: el río Lebrija desbordado deja un panorama desolador en Santander. Esta es la magnitud de la emergencia que enfrentan varios municipios de Santander tras las fuertes lluvias de los últimos días #MañanasBlu pic.twitter.com/iA4ZhcmdK1 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) February 9, 2026

Uno de los puntos más críticos se registra en la Ruta del Sol (PR-60), a la altura del puente del sector El Taladro, un corredor estratégico hacia la Costa Atlántica. Las imágenes muestran la vía rodeada por el agua, lo que obligó al cierre provisional del paso y generó serias afectaciones a la movilidad y al transporte de carga.

En el corregimiento Papayal, en el municipio de Rionegro, al menos 150 viviendas resultaron afectadas por la creciente. Videos y fotografías difundidos por la comunidad dan cuenta de calles convertidas en ríos y casas parcialmente sumergidas.

Además, se reportan deslizamientos en veredas como Galápagos, Convención, Santa Rosa y La Pradera, así como un fenómeno de remoción en masa en el sector de Portachuelo, que mantiene restricciones viales y eleva el riesgo para quienes transitan por estas zonas.

Las inundaciones también dejaron pérdidas de muebles, enseres, animales domésticos y galpones, además de afectaciones en instituciones educativas, una capilla religiosa y estaciones de Policía. Mientras tanto, organismos de socorro avanzan en evacuaciones preventivas, censos de damnificados y entrega de ayudas humanitarias, en medio de un panorama que, visto en imágenes, refleja la fuerza de la naturaleza y la vulnerabilidad de las comunidades ribereñas.

Así permanece la escuela de la vereda Boca de la Tigra en Sabana de Torres, Santander, tras el desbordamiento del río Lebrija. La emergencia dejó sin clases a los niños de esta región #MañanasBlu pic.twitter.com/PxRAOdXbsw — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) February 9, 2026