En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Super Bowl LX
Bad Bunny
Juan Pablo Guanipa
Pacto Histórico

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Impresionantes imágenes muestran afectaciones tras desbordamiento de río en Santander

Impresionantes imágenes muestran afectaciones tras desbordamiento de río en Santander

El río Lebrija en Santander se desbordó el pasado viernes y aún causa afectaciones en varios sectores del departamento.

Publicidad

Publicidad

Publicidad