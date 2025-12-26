Mujer se enfrentó a ladrones que intentaron robar su negocio: terminaron huyendo

Un violento intento de robo ocurrido en una tienda de ropa en Guayaquil, Ecuador, terminó de manera inesperada luego de que la propietaria del negocio enfrentara a los delincuentes con un arma de fuego, obligándolos a escapar del lugar. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento y se ha difundido ampliamente en redes sociales.

En el sitio se encontraban la dueña del negocio, un hombre que atendía el establecimiento y una adulta mayor sentada a un costado del mostrador. En medio de esa aparente calma, un sujeto ingresó fingiendo interés por las prendas que estaban en exhibición.

Cuando la mujer se acercó para ofrecerle ayuda, el individuo sacó un arma de fuego de su pantalón y la amenazó. De inmediato, se dirigió hacia la caja registradora para intimidar al hombre que se encontraba detrás del mostrador, quien levantó las manos en señal de que no opondría resistencia.

Segundos después, un segundo delincuente, que aguardaba afuera, entró al local y atacó a la adulta mayor. El sujeto la levantó bruscamente de la silla e intentó inmovilizarla, mientras su cómplice continuaba amedrentando al empleado.



Aprovechando la distracción de los asaltantes, la propietaria del negocio se desplazó hacia la parte posterior del mostrador y extrajo un arma de fuego que tenía guardada en un cajón. Al percatarse de la situación, uno de los delincuentes intentó quitarle el arma, pero no lo logró. La mujer disparó, lo que provocó que el sujeto huyera corriendo del establecimiento.

En tanto, el otro asaltante continuaba intentando despojar al hombre de sus pertenencias, incluido un reloj. Sin embargo, al notar que su cómplice había escapado y que la mujer estaba armada, abrió fuego contra el empleado. La comerciante respondió a los disparos, obligando al delincuente a refugiarse entre los anaqueles de ropa antes de salir corriendo para escapar.

En los segundos finales del video se observa cómo el hombre toma el arma y sale en busca de los delincuentes, mientras la mujer y la adulta mayor permanecen dentro del local, visiblemente afectadas y tratando de asimilar la situación que acababan de vivir.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si los responsables fueron capturados ni si se presentaron personas heridas durante el enfrentamiento.