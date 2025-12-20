Investigan millonario robo a cuenta bancaria del municipio de Ciudad Bolívar, Antioquia

Con el paso de las horas crece la preocupación en el municipio de Ciudad Bolívar, pues ya se cumplen más de 15 días sin mayor claridad frente a la pérdida de 460 millones de pesos de la cuenta bancaria de la administración local.

La alerta a la opinión pública fue lanzada por parte del mismo alcalde, León Darío Acevedo Vargas, quien indicó que el pasado 3 de diciembre fueron alertados por el banco Davivienda sobre 10 transacciones dirigidas a cinco cuentas distintas y que no contaron con ninguna autorización por parte de funcionarios de la Alcaldía.

Tras interponer la respectiva denuncia ante la Fiscalía, el mandatario reportó que aún no han sido contactados por la entidad financiera quien tampoco todavía revela el informe técnico al que se comprometió tras la visita de un equipo forense.

"Inicialmente nos plantearon que era mejor que avanzara el proceso, para pronunciarnos públicamente, pero en vista que no se ha dado respuesta alguna por parte de Davivienda en el tema de qué fue lo que pasó, nosotros, pues vamos a ir a otras instancias", reveló Acevedo.



El mandatario señaló que el caso ya también se puso en conocimiento de la Superintendencia Financiera y no se descarta que se trate de un delito informático en vista que encargados del manejo de la cuenta han señalado no haber recibido alertas ni entregado claves o tokens para la realización de las transacciones que generan un grave daño a las finanzas del municipio.

