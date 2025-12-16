Alcaldía de Bogotá hace recomendaciones a ciudadanía para prevenir accidentes durante las novenas

Con el inicio de las tradicionales novenas en el país, miles de familias se reúnen en barrios y hogares para compartir. Ante este aumento de encuentros, la Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Salud, hizo un llamado a la ciudadanía para prevenir los riesgos asociados a esta época del año.

La entidad advirtió que, aunque diciembre es un mes de unión y celebración, también se incrementan los casos de personas lesionadas por el uso de pólvora, así como los accidentes relacionados con el consumo excesivo de alcohol y las intoxicaciones por alimentos, bebidas, licor adulterado o sustancias como el fósforo blanco.

“Las novenas son para reunirse y compartir, no para lamentar accidentes. Prevenir riesgos es una forma de cuidarnos y de cuidar a quienes más queremos”, afirmó Julián Fernández Niño, subsecretario de Salud Pública.

Novena de Aguinaldos// Foto: Pexels

Para reducir estos riesgos durante las celebraciones, el Distrito recomienda no usar ni manipular pólvora, especialmente en presencia de niñas, niños y adolescentes. Además, moderar el consumo de alcohol y no suministrarlo a menores de edad y supervisar permanentemente a los niños durante reuniones familiares. Asimismo, sugiere adquirir alimentos, bebidas y juguetes únicamente en establecimientos legales y de confianza.



En cuanto al consumo de licor, la Secretaría de Salud aconseja verificar los sellos, etiquetas y fechas de vencimiento, desconfiar de precios excesivamente bajos y comprobar la autenticidad del producto escaneando el código QR de la etiqueta.

También recomienda mantener buenas prácticas de higiene en el hogar, como el lavado frecuente de manos, la adecuada refrigeración y cocción de los alimentos, y tener al día los esquemas de vacunación, especialmente en niñas, niños, personas mayores y personas con comorbilidades, sobre todo si se realizarán viajes o encuentros familiares.

De manera complementaria, la Secretaría de Salud adelanta acciones de vigilancia y control en toda la ciudad. Según la entidad, a la fecha se han realizado 419 operativos en los que se inspeccionaron 32.764 litros de licor, 77.147 kilos de alimentos, 31.581 juguetes y 3.295 litros de otras bebidas, con el objetivo de evitar que productos inseguros lleguen a los hogares bogotanos durante la temporada de novenas.