Advierten nueva estafa con Netflix: bandidos lo podrían dejar sin un peso

Las alertas por fraudes digitales en todo el mundo vuelven a encenderse. Ahora, una nueva modalidad de estafa que suplanta a Netflix está circulando por correo electrónico y podría dejar a más de uno sin un peso. De hecho, las autoridades advierten que el engaño cada vez es más difícil de detectar a simple vista.



Advierten nueva modalidad de estafa con Netflix

La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI), del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, confirmó la presencia de una campaña de correos fraudulentos que se hacen pasar por Netflix. En estos mensajes, los delincuentes notifican un supuesto fallo en el método de pago y solicitan actualizar la información para no perder el acceso a la plataforma.

El correo suele estar bien redactado, con logos y diseños muy similares a los oficiales, detalles que generan confianza en los usuarios. Sin embargo, uno de los principales puntos a los que se debe prestar atención está en el remitente, el cual no corresponde al dominio legítimo de Netflix. Aunque a primera vista parece auténtico, suele mostrarse como: “NETFLIX – Actualiza tu cuenta para volver a ver”, aunque existen varias versiones.

Si bien el reporte oficial se originó en España, no se descarta que en países de Latinoamérica, como Colombia, esta misma modalidad esté siendo aplicada, por lo que se recomienda extremar las precauciones.

Netflix. Foto: Pexels y AFP

Cómo actúa el fraude paso a paso

El engaño sigue una secuencia clara que busca bajar la guardia del usuario:



El correo incluye un enlace que dirige a una página falsa.

que dirige a una página falsa. Al ingresar, se solicita resolver una operación matemática sencilla, utilizada para simular un filtro de seguridad.

Luego aparece una pantalla prácticamente idéntica al inicio de sesión de Netflix.

Al ingresar usuario y contraseña, las credenciales quedan en manos de los estafadores.

Finalmente, se solicitan datos personales y la información completa de la tarjeta bancaria.

Con estos datos, los delincuentes pueden realizar cargos no autorizados o utilizar la información para nuevas estafas.



Qué hacer si llega este correo fraudulento

La OSI plantea dos escenarios claros para los usuarios:

Si no se ha hecho clic en el enlace:



Reenviar el mensaje al buzón de incidentes de la OSI o a las autoridades competentes.

Eliminar el correo.

Bloquear al remitente.

Si se ingresaron datos personales o bancarios:



Contactar de inmediato a la entidad financiera para bloquear o cambiar la tarjeta.

Revisar movimientos recientes ante posibles cargos sospechosos .

. Guardar pruebas como enlaces y capturas de pantalla.

Presentar la denuncia correspondiente.

Adicionalmente, se recomienda cambiar las contraseñas de Netflix y de cualquier otra cuenta donde se utilice la misma clave, así como activar la autenticación en dos pasos para reforzar la seguridad.

