Catatumbo
Colfuturo
Salario mínimo
Recargo nocturno

Capturan al hombre que atacó con cuchillo a tres mujeres en un tren del metro

Capturan al hombre que atacó con cuchillo a tres mujeres en un tren del metro

La Policía detuvo al hombre que hirió con cuchillo a tres mujeres en el metro. Fue identificado por cámaras y geolocalización.

Metro
Metro / imagen de referencia.
Foto: Unsplash
Por: EFE
|
Actualizado: 26 de dic, 2025

