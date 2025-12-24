En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Caso Epstein
H3N2
Nuevo Liberalismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Capturan a mamá de menor de 9 años desaparecida desde octubre: la señalan de asesinato

Capturan a mamá de menor de 9 años desaparecida desde octubre: la señalan de asesinato

La captura se da luego de que las autoridades encontraran el cuerpo sin vida de la menor en una zona rural con heridas de bala en su cabeza.

Escena del crimen.jpg
Escena del crimen
Foto: AFP - referencia
Por: EFE
|
Actualizado: 24 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad