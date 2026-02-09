Procuraduría revisa acciones de autoridades frente al ataque contra cárcel distrital El Bosque

La Procuraduría General de la Nación puso la lupa a la ocurrido en la Cárcel Distrital El Bosque de Barranquilla donde el pasado 2 de febrero delincuentes arrojaron un artefacto explosivo contra las instalaciones de la cárcel distrital El Bosque, de Barranquilla, dejando a dos guardias de seguridad heridos.

En este sentido activó su función preventiva para tomar medidas frente a lo ocurrido.

El ente de control señaló que este tipo de hechos impacta la seguridad pública y la convivencia ciudadana, además de generar posibles vulneraciones a los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, del personal que labora en el centro penitenciario y de los residentes en sectores aledaños.

Con esta actuación, lo que busca el Ministerio Público es verificar las acciones desplegadas por las autoridades distritales competentes, así como prevenir posibles transgresiones a derechos fundamentales y que se promuevan medidas institucionales que permitan anticiparse ante nuevas situaciones de riesgo.



En el marco de esta función preventiva, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Barranquilla envió requerimientos formales a las secretarías distritales de Gobierno y Salud, así como a la Oficina de Seguridad y Convivencia, con el fin de conocer las acciones adoptadas frente a lo ocurrido.