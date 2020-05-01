En vivo
Motín

Motín

  • estación policía norte.png
    Estación de Policía Norte en Barranquila.
    Google Maps
    Caribe

    Motín en estación de Policía en Barranquilla deja ocho privados de la libertad heridos

    Los heridos son presuntos miembros de las estructuras delincuenciales ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’.

  • ¿Quiénes son los reclusos que murieron en Funza? Videos muestran el momento exacto del incendio
    ¿Quiénes son los reclusos que murieron en Funza? Videos muestran el momento exacto del incendio
    Foto: captura de pantalla
    Cundinamarca

    Ascienden a siete los muertos por incendio en estación de Policía de Funza, Cundinamarca

    La emergencia se habría originado durante un presunto amotinamiento en el lugar, aunque las causas aún no están esclarecidas.

  • Incendio por motín en estación de Policía en Funza, Cundinamarca
    Incendio por motín en estación de Policía en Funza, Cundinamarca
    Foto: captura de video X El Espectador
    Cundinamarca

    Cinco reclusos murieron tras incendio por motín en estación de Policía de Funza

    Según el reporte del gobernador de Cundinamarca, siete personas permanecen en observación en hospitales, a la espera de su evolución.

  • foto motín Barrancabermeja centro transitorio.PNG
    Motín en centro transitorio de Barrancabermeja
    // Suministrada
    Santanderes

    Violento motín de reclusos en centro transitorio de Barrancabermeja deja 8 heridos

    El enfrentamiento dejó un saldo de ocho personas heridas, quienes fueron trasladadas a distintos centros asistenciales para recibir atención médica.

  • Cárcel / Prisión / referencia
    Cárcel / referencia
    Foto: AFP
    Cundinamarca

    Policía evitó fuga de presos en Soacha, Cundinamarca: 10 personas terminaron heridas

    El intento de motín en Soacha se generó durante el registro de control que realizan las autoridades al interior de la prisión, según dicen, en contra de esta actividad.

  • Motín cárcel La Modelo
    Motín cárcel La Modelo
    Foto: suministrada
    Bogotá

    Motín en cárcel La Modelo en el patio cuatro, donde está ‘Pedro Pluma’

    Los disturbios en la cárcel La Modelo de Bogotá ocurrieron, al parecer, en los patios cuatro y cinco, donde está recluido Pedro Nel Caro Triana, alias ‘Pedro Pluma’, quien había amenazado de muerte al coronel (r) Elmer Fernández.

  • 332900_BLU Radio. Estación de Policía La Candelaria / Foto: Noticias Caracol
    BLU Radio. Estación de Policía La Candelaria
    Foto: Noticias Caracol
    Antioquia

    Motín en la estación de Policía Candelaria en Medellín deja cuatro presos heridos

    Más de 50 personas privadas de la libertad se amotinaron y 40 de ellos tienen heridas que requieren atención.

  • Incendio Cárcel Barrancabermeja.jpg
    Incendio en cárcel de Barrancabermeja
    Blu Radio. Incendio en Cárcel de Barrancabermeja. Foto: captura de video suministrado
    Santanderes

    Incendio en cárcel de Barrancabermeja en medio de motín: seis detenidos resultaron heridos

    Los heridos presentan golpes y afectaciones por inhalación de humo y en la piel. Se espera un pronunciamiento del Inpec frente a los hechos registrados en la cárcel de Barrancabermeja.

  • URI-Puente-Aranda.jpg
    URI de Puente Aranda
    Foto: https://www.personeriabogota.gov.co/
    Bogotá

    Autoridades controlan intento de motín en la URI de Puente Aranda, en Bogotá

    Según primeras informaciones, los detenidos salieron de sus celdas, quemaron algunos colchones, lanzaron piedras y permanecían en los pasillos de la Unidad de Reacción Inmediata.

  • foto piedecuesta 3.jpg
    Motín en la correccional del municipio de Piedecuesta.
    Pantallazo video suministrado por la Personería de Piedecuesta.
    Santanderes

    Icbf inició jornadas de diálogo con jóvenes que protagonizaron motín en correccional de Piedecuesta

    El motín dejó a tres personas heridas, un policía, un joven detenido y un instructor del Centro de Resocialización para Menores delincuentes.

