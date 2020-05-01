Blu Radio Motín
Motín
Motín en estación de Policía en Barranquilla deja ocho privados de la libertad heridos
Los heridos son presuntos miembros de las estructuras delincuenciales ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’.
Ascienden a siete los muertos por incendio en estación de Policía de Funza, Cundinamarca
La emergencia se habría originado durante un presunto amotinamiento en el lugar, aunque las causas aún no están esclarecidas.
Cinco reclusos murieron tras incendio por motín en estación de Policía de Funza
Según el reporte del gobernador de Cundinamarca, siete personas permanecen en observación en hospitales, a la espera de su evolución.
Violento motín de reclusos en centro transitorio de Barrancabermeja deja 8 heridos
El enfrentamiento dejó un saldo de ocho personas heridas, quienes fueron trasladadas a distintos centros asistenciales para recibir atención médica.
Policía evitó fuga de presos en Soacha, Cundinamarca: 10 personas terminaron heridas
El intento de motín en Soacha se generó durante el registro de control que realizan las autoridades al interior de la prisión, según dicen, en contra de esta actividad.
Motín en cárcel La Modelo en el patio cuatro, donde está ‘Pedro Pluma’
Los disturbios en la cárcel La Modelo de Bogotá ocurrieron, al parecer, en los patios cuatro y cinco, donde está recluido Pedro Nel Caro Triana, alias ‘Pedro Pluma’, quien había amenazado de muerte al coronel (r) Elmer Fernández.
Motín en la estación de Policía Candelaria en Medellín deja cuatro presos heridos
Más de 50 personas privadas de la libertad se amotinaron y 40 de ellos tienen heridas que requieren atención.
Incendio en cárcel de Barrancabermeja en medio de motín: seis detenidos resultaron heridos
Los heridos presentan golpes y afectaciones por inhalación de humo y en la piel. Se espera un pronunciamiento del Inpec frente a los hechos registrados en la cárcel de Barrancabermeja.
Autoridades controlan intento de motín en la URI de Puente Aranda, en Bogotá
Según primeras informaciones, los detenidos salieron de sus celdas, quemaron algunos colchones, lanzaron piedras y permanecían en los pasillos de la Unidad de Reacción Inmediata.
Icbf inició jornadas de diálogo con jóvenes que protagonizaron motín en correccional de Piedecuesta
El motín dejó a tres personas heridas, un policía, un joven detenido y un instructor del Centro de Resocialización para Menores delincuentes.