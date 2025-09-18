Ascienden a siete los muertos por incendio en estación de Policía de Funza, Cundinamarca

El número de víctimas mortales por el incendio en la estación de Policía de Funza ascendió a siete. La última persona fallecida fue Édgar Darío Cárdenas Martínez, de 53 años, quien permanecía internado en el Hospital San Rafael de Facatativá tras resultar gravemente herido en la conflagración. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó su deceso en la noche del miércoles.

Las otras víctimas identificadas son Andrés Alberto Organista Ibáñez, José Fernando Rodríguez Lesmes, Alejandro Javith Blanquicet Bocanegra, Arcadio Antivia Velásquez, Sergio Humberto Zarta Barreto y Juan Felipe Bernal. Todos se encontraban recluidos en la estación cuando se produjo el incendio en la madrugada del 17 de septiembre.

La emergencia se habría originado durante un presunto amotinamiento en el lugar, aunque las causas aún no están esclarecidas. La Fiscalía General de la Nación abrió investigación y adelanta la recolección de testimonios, videos de seguridad y pruebas forenses para establecer responsabilidades.

La Policía Metropolitana de la Sabana reforzó las medidas de seguridad en la zona mientras avanza la investigación. Se espera un reporte oficial sobre el estado de salud de los sobrevivientes y los resultados preliminares de las pesquisas.