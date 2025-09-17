¿Quiénes son los reclusos que murieron en Funza? Videos muestran el momento exacto del incendio

Un fatal hecho se registró en la estación de Policía de Funza, Cundinamarca, la noche del lunes 16 de septiembre de 2025.

Se trata de un motín que desencadenó un incendio que cobró la vida de cinco personas privadas de la libertad. Según informes de las autoridades, otros siete reclusos resultaron heridos y permanecen recibiendo atención médica en centros hospitalarios de los municipios de Facatativá, Funza y Subachoque.

Este suceso generó gran conmoción en el sector y requirió la intervención inmediata de los organismos de socorro. Según los reportes de las autoridades, el incendio se originó cuando varios internos prendieron fuego a colchones dentro de una de las celdas, provocando que las llamas se extendieran.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó que los fallecidos no presentaban quemaduras directas, sino que sus muertes fueron causadas por paros cardiorrespiratorios asociados a la inhalación de humo.

En videos captados por ciudadanos y difundidos en redes sociales se puede observar el momento de pánico en que la estación se consume por las llamas. Además, también se puede ver cuando los heridos ingresan al hospital.

En uno de los videos se puede escuchar a la persona que graba decir: "Se está quemando la estación, los presos. Mira eso, Dios santo, sale tanto humo".

Estos son los videos

Bomberos de Cundinamarca acudieron rápidamente al lugar para controlar la situación y evacuar a los afectados. Las autoridades confirmaron que los presos que perdieron la vida son:



Andrés Alberto Organista Ibáñez

Jose Fernando Rodríguez Lesmes

Alejandro Javith Blanquicet Bocanegra

Arcadio Antivia Velásquez

Sergio Humberto Zarta Barreto

Las autoridades manejan la hipótesis de que los reclusos habrían buscado generar una situación de caos para facilitar una posible fuga o llamar la atención, posiblemente ante traslados a centros penitenciarios de mayor seguridad.

Entre los internos afectados se encontraban personas procesadas por delitos como hurto agravado, extorsión, delitos sexuales contra menores y un condenado por homicidio.